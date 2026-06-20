Prinsesse Kate's former employee fired after alleged breach of her medical records

A former employee of the hospital where Princess Kate was treated has been fired after allegations of accessing her confidential medical records and attempting to sell the information. The incident occurred during Kate's stay at The London Clinic in January 2024 for a planned stomach operation and subsequent 13-day hospital stay. The princess later broke her silence regarding her health in a video, disclosing that she had undergone surgery and was recovering.

En medarbejder på hospitalet, hvor prinsessen blev behandlet, er blevet fyret efter beskyldninger om at have tilgået hendes fortrolige journal og forsøgt at sælge oplysningerne videre.

Sagen udspringer af Kates indlæggelse på privathospitalet The London Clinic i januar 2024, hvor hun gennemgik en planlagt maveoperation og efterfølgende var indlagt i 13 dage. Få måneder senere brød prinsessen tavsheden om sit helbred, da hun i en video afslørede, at hun var blevetPrinsesse Kate, også kendt som Kate Middleton, er prinsesse af Wales og blev i 2011 gift med den britiske tronfølger, prins William. Ifølge Storbritanniens datatilsyn tilgik den ansatte bevidst prinsessens lægejournal.

Myndigheden oplyser samtidig, at medarbejderen angiveligt forsøgte at videregive oplysningerne mod betaling. Datatilsynet kalder medarbejders handling for »et bevidst misbrug af særligt følsomme personoplysninger og et alvorligt tillidsbrud". Den ansatte arbejdede på hospitalet, mens Kate var indlagt, og er nu blevet afskediget efter en intern undersøgelse. Prinsessen af Wales har mulighed for at anlægge et civilt søgsmål mod medarbejderen, men ifølge mediet har hun ingen planer om at gå rettens vej.

I januar 2025 fortalte prinsessen, at hun var i bedring og klar til gradvist at vende tilbage til sine royale pligter





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