Prinsesse Beatrice og prinsesse Eugenie bor gratis, men kong Charles betaler millionleje for dem. De britiske prinsesser får betalt deres husleje af Kong Charles, ifølge en ny rapport.

Prinsesse Beatrice og prinsesse Eugenie bor gratis, men kong Charles betaler millionleje for dem. De britiske prinsesser får betalt deres husleje af Kong Charles , ifølge en ny rapport.

Prinsesserne bor på henholdsvis St. James's Palace og i Ivy Cottage på Kensington Palace. Fordi det kræver lejere med sikkerhedsgodkendelse at bo på slottene, er prinsessernes husleje ifølge rapporten fra rigsrevisionen sat, omkring 60 procent lavere end priserne på det åbne boligmarked. Det betyder, at kongen kan betale omkring 278.000 pund (eller mere end 2.000.000 danske kroner) om året for de to prinsessers huslejer.

Selvom kongen ifølge rigsrevisionens rapport betaler boligerne af sin private husholdningspung, får det den tidligere liberaldemokratiske minister, Norman Baker, til at rette en kritik. Der er ikke nogen måde, hvorpå ikke-arbejdende medlemmer af kongefamilien kan subsidieres af hertugdømmet Lancaster, siger han til. Det var den afdøde dronning Elizabeth II, der lavede huslejeaftalen for sine børnebørn, men Kong Charles er altså fortsat med at betale sine niecers husleje.

Udover de to royale boliger ejer prinsesse Beatrice desuden en ejendom i Cotswolds, mens prinsesse Eugenie primært bor i Portugal





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