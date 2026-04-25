Prins Harry kritiserer Trump og opfordrer USA til handling i Ukraine

Prins Harry har under et besøg i Ukraine kritiseret Donald Trump og opfordret USA til at spille en større rolle i at afslutte krigen. Han fastholder samtidig sin tilknytning til den britiske kongefamilie trods tidligere konflikter.

Prins Harry har kastet sig ind i en uventet politisk debat, idet han har rettet en indirekte kritik mod tidligere amerikansk præsident Donald Trump under et besøg i Ukraine .

Denne udmelding kommer i forlængelse af en periode, hvor prinsen har været åben omkring sine komplekse relationer til den britiske kongefamilie og de udfordringer, han og hertuginde Meghan har oplevet i deres tid som aktive medlemmer af kongehuset. Prins Harrys besøg i Ukraine, hvor han udtalte sig til ITV News, var et overraskende indslag, der understreger hans fortsatte engagement i humanitære spørgsmål og hans ønske om at bidrage til en løsning på den igangværende konflikt.

Prins Harrys tilknytning til den britiske kongefamilie har været genstand for intens offentlig interesse, især efter hans og Meghans beslutning om at træde tilbage fra deres officielle kongelige pligter i 2020 og etablere sig i Californien. Siden da har prinsen delt intime detaljer om sit liv og sine relationer i sin selvbiografi ‘Reserven’ og i en Netflix-dokumentar. Disse udgivelser har afsløret spændinger og konflikter, herunder en omtalt fysisk konfrontation med hans bror, prins William.

Trods disse åbenlyse udfordringer fastholder prins Harry, at han fortsat føler sig som en del af den kongelige familie og ønsker at bidrage positivt til samfundet. Han udtalte specifikt, at han ‘altid vil være en del af den kongelige familie, og jeg er her og arbejder og gør netop det, jeg er født til at gøre, og jeg nyder at gøre det’.

Denne erklæring kan tolkes som et forsøg på at signalere en fortsat loyalitet og et ønske om at bevare forbindelsen til hans rødder, selvom han har valgt en anden vej i livet. Prins Harrys opfordring til USA om at tage en mere aktiv rolle i bestræbelserne på at afslutte krigen i Ukraine udløste en hurtig reaktion fra Donald Trump. Trump afviste indirekte prinsens udtalelse ved at fastslå, at ‘prins Harry ikke taler på vegne af Storbritannien’.

Det er tydeligt, at prins Harrys engagement i Ukraine og hans kritik af manglende handling fra USA har vakt opmærksomhed og skabt debat.

