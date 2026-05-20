Pressemøde mellem Xi Jinping og Putin - Ingen aftale om gasolineleje og nye ruter i Kina-Roskog samarbejde: Visumfri rejse for kinesere i Rusland og lovende energiprojekter til opretholdelse af kampkraft

Kinas præsident Xi Jinping holdt møde med Rusland's præsident Putin den 20. marts 2023. Dagen efter mødet bekræftede Kremls talsperson Dmitrij Peskov, at der ikke er indgået en aftale om naturgasledningen mellem Power of Siberia 2. Han ogllenede heller ikke en klar tidsplan. Ingen af de to topchefer bekræftede heller ikke en aftale om områder som energiprojekter, sikkerhed eller efterretningstjenesten, senere omtalt som 'lovende' energiprojekter på Kreml-TV. Kina har besluttet at forlænge sin visumfri ordning med Rusland indtil 2027. Kinesiske turister kan rejse visumfrit til Rusland fra og med 2027. Ved møderne blev der indgået aftaler 'om noget meget vigtigt' for begge parter.

Kinas Xi Jinping - en ny ledning, der transporterer gas fra Sibirien til det nordlige Kina. Kremls talsperson, Dmitrij Peskov, bekræftede onsdag morgen efter samtaler mellem de to statsledere, at der ikke er indgået en aftale om naturgasledningen, den såkaldte Power of Siberia 2.

Der er heller ikke nogen klar tidsplan for, hvornår en aftale kan falde på plads. Det tog flere år at forhandle forgængeren til rørledningen, Power of Siberia 1, og derfor var det heller ikke forventningen, at man kunne lande en aftale i Beijing. Det ændrer dog ikke på, at man havde håbet på en aftale. Kina har besluttet at forlænge sin visumfri ordning mellem Kina og Rusland indtil udgangen af 2027.

Kinesiske turister bliver fotograferet i Moskva. Nu kan kinesere rejse visumfrit i Rusland indtil 2027. På mødet mellem Xi og Putin blev der også indgået aftaler om lovende energiprojekter, men også andre 'interessante projekter på andre områder', som Kremls talsperson Dmitrij Peskov fortalte. Matilde Kimer bemærket, at hvis vi kigger bagud, er Kina leverandør af en række forskellige komponenter, som russerne skal bruge i forskellige henseender.

Senest har vi set ukrainere, der fremlægger beviser for, at der er en masse kinesiske komponenter i de russiske missiler. Kina er en uundværlig partner for Rusland for at opretholde kampkraft. Både i deres industri og rent økonomisk. Det er nemlig Kina, der har aftaget en stor del af det marked, Rusland mistede efter invasionen af Ukraine





