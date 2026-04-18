Presselogen: Fra DR's 'hærværk' til konfirmation og internationale spændinger

Ugen har budt på debat om DR's tv-serie 'Den danske kvinde', pavernes udtalelser om krigen i Iran og Donald Trumps reaktion, konfirmation af prins Vincent og prinsesse Josephine, samt nyheder fra medie- og kulturverdenen.

Denne uges Presselogen dykker ned i en række markante historier, der har præget mediebilledet. Først og fremmest modtager DR kritik for deres tv-serie 'Den danske kvinde', der af nogle opfattes som decideret hærværk mod et historisk narrativ. Debatten understreger vigtigheden af, hvordan medierne former vores forståelse af fortiden og samfundet. Et andet centralt tema er den diplomatiske spænding mellem Pave Leo og den amerikanske præsident Donald Trump .

Paven har gentagne gange udtalt sig om fred i relation til krigen i Iran, en holdning der ikke falder i god jord hos Trump. Ifølge TV 2s korrespondenter, Eva Ravnbøl og Poul Erik Skammelsen, ligger der en magtkamp bag Trumps kritik af paven. Denne internationale dynamik viser, hvordan religiøse og politiske ledere påvirker globale begivenheder og relationer. I den royale sfære var der glæde og tradition, da prins Vincent og prinsesse Josephine lørdag blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke. Tvillingernes morfar, John Donaldson, som gik bort den 11. april, blev mindet af børnene, der følte hans nærvær i deres hjerter. Konfirmationen, der blev forestået af biskop Henrik Wigh-Poulsen, er en del af en lang tradition i Fredensborg, der går tilbage til 1915, hvor Frederik 9. og Arveprins Knud blev konfirmeret. Siden da har slægten af fremtidige monarker og deres nærmeste familiemedlemmer ofte haft Fredensborg som ramme for denne vigtige milepæl. Mediefronten har også været levende med afsløringer i underholdningsprogrammer. Martin Madsen, den første, der blev myrdet i tredje sæson af 'Forræder - Ukendt grund', fik afsløret forræderne i programmet 'Forræder - Under Kutten'. Samtidig cirkulerer der sjove klip på internettet, hvor Pete Hegseth tilsyneladende forvekslede en bibelcitat med et citat fra filmen 'Pulp Fiction' under en gudstjeneste, hvilket har skabt en del morskab. De internationale relationer og handelsruter er også i fokus. Mens omkring 40 lande mødtes for at diskutere genåbningen af Hormuzstrædet, har op mod 800 skibe været fanget i ugevis i Den Persiske Golf. TV 2s udlandsredaktør, Mads Buur Bach, har analyseret situationen og peger på risikoen for miner i området, hvilket gør sejladsen farlig. Dette understreger den globale betydning af strædet og de geopolitiske implikationer af konflikter i regionen. Fra kulturverdenen siger Jens Jacob Tychsen, kendt for sin rolle som Hr. Weyse i 'Badehotellet', farvel til universet med en koncert. Samtidig markerer torsdag toårsdagen for den ødelæggende brand i Børsen i København. Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv, ser tilbage på dagen og meddeler, at stilladset ved østgavlen vil blive fjernet, så kobbertaget igen bliver synligt, et skridt mod genopretning. I 'Tirsdagstrænerne' bliver Glen Riddersholm og Bo Henriksen præsenteret for et gammelt klip, der vidner om intense diskussioner mellem de to trænere. Dronning Margrethe blev fejret på sin 86-års fødselsdag af Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Fredensborg Slot, og flere danskere deltog i fejringen. Endelig kaster den norske sag om aflytning i dokumentaren 'Jagten på Norges farligste kvinde' lys over politiets metoder. Her fulgte man Elisabeth Aaslie, dømt for mord, hvor politiet brugte en hemmelig agent til at aflytte hende i over 150 timer i et forsøg på at få hende dømt. Forskellige erhverv og deres udfordringer belyses også. Kranføreren Jon Sørensen arbejder 175 meter over jorden ved opførelsen af Mindet i Aarhus, et projekt der forventes afsluttet i 2027 og kræver stort mod. Musikeren Burhan G blev dybt rørt, da Københavns Drengekor overraskede ham under en optræden i 'Toppen af poppen', hvilket han forklarer årsagen til. Politisk arbejde påvirkes også af personlige erfaringer. Mai Mercado vender tilbage til Christiansborg efter et syv måneder langt kræftforløb, hvor hun tager sine erfaringer med sig ind i det politiske arbejde. Disse personlige historier tilføjer et menneskeligt aspekt til nyhedsstrømmen og viser, hvordan livets begivenheder kan forme både individers og samfundets kurs





DR Pave Leo Donald Trump Prins Vincent Prinsesse Josephine Børsen Dansk Erhverv Iran

