Preben Elkjær og Sepp Piontek: Et usædvanligt venskab født af dansk fodbolds største øjeblik

Preben Elkjær fortæller i DR Sportens podcast 'Sommeren 86' om sit specielle forhold til den tidligere landstræner Sepp Piontek, der kulminerede med, at Elkjær fulgte Pionteks datter op ad kirkegulvet.

Preben Elkjær var kendt som en af dansk fodbold s største angribere, men han var også en karakter, der satte sit eget præg på landsholdet med en afslappet holdning til disciplin.

Under et taktikmøde forud for en vigtig kamp valgte han at smide en pornofilm i VHS-maskinen i stedet for at vise klip af modstanderen. Og under VM i Mexico 1986, hvor Sepp Piontek havde indført brug af iltmasker for at forbedre spillernes præstation i den høje altitude, sad Elkjær og røg cigaretter under masken - med det resultat, at cigaretten konstant gik ud.

Det fortæller han i DR Sportens podcast 'Sommeren 86', der ser tilbage på det danske landsholds eventyrlige VM-slutrunde for 40 år siden. Selvom Elkjær og Piontek var som ild og vand - den ene afslappet og til tider rebelsk, den anden disciplineret og professionel - udviklede de et dybt venskab. Piontek, der kom til Danmark som landstræner i 1979, indførte en professionalisme, der var uhørt på det danske landshold. Han delte bøder ud for forsinkelser og krævede total dedikation.

Men det var netop denne tilgang, der sikrede Danmark en plads ved VM for første gang i 1986. Elkjær husker, hvordan Piontek altid havde et vågent øje på ham: 'Preben, hvis der er noget ballade med dig, så er der friske folk på bænken,' sagde han ofte. Alligevel satte Elkjær pris på Pionteks utraditionelle tænkning og grundighed, som han mener var afgørende for holdets succes. Venskabet mellem de to voksede efter Elkjærs landsholdsstop i 1988.

Det blev så stærkt, at Stephanie Piontek, Sepps datter, efter sin fars død valgte at spørge Preben Elkjær, om han ville følge hende op ad kirkegulvet til hendes bryllup.

'Det kom meget pludseligt. Men ja, det gør jeg gerne,' siger Elkjær i podcasten, hvor han også fortæller, at han allerede ved, hvad han vil sige, når han afleverer hende - men det vil han ikke afsløre på forhånd. Stephanie Piontek fortæller, at hun og hendes mor blev enige om, at Preben var den helt rigtige til at tage rollen, da ingen anden kunne erstatte hendes far.

'Det er et venskab, som altid har betydet enormt meget for min far og også for mig,' siger hun. Sommeren 86-podcasten indeholder også bidrag fra Michael Laudrup og Frank Arnesen, der sammen med Elkjær og andre profiler mindes den magiske sommer i Mexico





