Praktikpladsmangel: Næsten 50 journaliststuderende uden plads

Knap 50 journaliststuderende mangler stadig en praktikplads efter den store matchdag. 225 har dog sikret sig en plads, og der er fortsat muligheder i spil.

Næsten 50 journaliststuderende står fortsat uden en praktikplads efter den store matchdag og de efterfølgende to matchrunder i fredags. Samtidig har 225 studerende sikret sig en eftertragtet praktikplads, hvilket er en positiv udvikling.

Jo Carlsen udtrykker taknemmelighed over for branchen for deres engagement i at tilbyde praktikpladser. Årets praktiksøgningsrunde var en af de største hidtil, med deltagelse af 272 studerende fra journalistuddannelserne på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), Syddansk Universitet (SDU) og Roskilde Universitet (RUC). Også studerende fra tv-medietilrettelæggeruddannelsen på DMJX er i gang med at søge praktikpladser. Der foreligger endnu ikke en samlet opgørelse over, hvor mange af disse studerende, der har fået en plads.

Selvom 50 studerende i øjeblikket mangler en praktikplads, betyder det ikke nødvendigvis, at de må opgive at finde en praktikplads i denne omgang. Jo Carlsen understreger, at der stadig er praktikpladser i spil, og at studerende er til samtaler og modtager løbende tilbud, hvilket betyder, at situationen er dynamisk og kan ændre sig hurtigt. Udfordringen med at finde tilstrækkeligt med praktikpladser til alle praktiksøgende journaliststuderende er en velkendt problemstilling.

Manglen på praktikpladser er blevet forværret, siden DMJX i 2022 genindførte en 18 måneders praktikperiode efter en forsøgsperiode med 12 måneders praktik. Denne ændring fik i 2023 institutchef Henrik Berggren på DMJX til at konkludere, at der kun er to realistiske løsninger på problemet. Den ene løsning er at finde flere praktikpladser, og den anden er at reducere praktikperioden for DMJX-studerende tilbage til 12 måneder, hvilket er den praktikperiode, der gælder for studerende på SDU og RUC.

DMJX fremsatte derfor sidste år en anmodning om at forlænge studietiden med seks måneder og tilsvarende reducere praktikperioden. Interessant nok var det Politiken og DR, der modtog flest ansøgninger, men i forhold til antallet af ledige stillinger var konkurrencen størst andre steder. Politiken og DR havde henholdsvis 7 og 6 ledige stillinger, hvilket resulterede i cirka 10-12 ansøgninger per plads. Til gengæld oplevede Zetland en enorm interesse for deres ene ledige praktikplads, med hele 55 ansøgninger.

Et lignende billede sås hos Aberdabei Film, der står bag TV 2-succesen 'Naboen fra helvede', hvor der kom 54 ansøgninger til den ene ledige stilling. Den store interesse for praktikpladser hos Zetland og Aberdabei Film illustrerer, at selv mindre praktiksteder kan tiltrække et betydeligt antal ansøgninger, især hvis de er kendt for at producere kvalitetsindhold. Denne udvikling understreger behovet for at diversificere praktikmulighederne og opfordre flere mediehuse og produktionsselskaber til at tilbyde praktikpladser.

Det er afgørende for uddannelsen af fremtidige journalister og mediefolk, at de får mulighed for at omsætte deres teoretiske viden til praktisk erfaring. Den nuværende situation, hvor næsten 50 studerende står uden en praktikplads, er ikke bæredygtig i længden, og det kræver en fælles indsats fra uddannelsesinstitutionerne, medierne og branchen som helhed at finde en løsning. En mulig vej frem kunne være at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og medierne, så praktikpladserne bliver bedre tilpasset de studerendes behov og kompetencer.

Derudover kunne man overveje at skabe incitamenter for medierne til at tilbyde flere praktikpladser, for eksempel gennem økonomisk støtte eller skattefordele. Det er også vigtigt at fortsætte med at fremhæve værdien af praktikpladser for både de studerende og medierne, da praktikperioden er en uvurderlig mulighed for at udvikle talent og sikre en kvalificeret arbejdsstyrke i fremtiden





Aalborg Håndbold Sikrer Semifinaleplads – Men Topniveauet ManglerAalborg Håndbold vandt 34-31 over Skjern og er klar til semifinalerne, men præstationen viser, at der stadig er plads til forbedring. Samtidig nyheder om miljømålinger ved et pyrolyseanlæg og en virksomhedsdirektørs succesfulde omstrukturering.

Read more »

Thomas Arnoldsen sikrede Aalborg Håndbold sejr trods sygdomThomas Arnoldsen blev Aalborg Håndbolds topscorer i kampen mod Skjern, selvom han var syg. Han blev afgørende for holdets sejr på 34-31 og sikrede dem en plads i semifinalen.

Read more »

Der gik næsten tre døgn, før supermagt indrømmede verdens største atomulykke26. april 1986 ramte verdens største atomulykke i Tjernobyl. Men Sovjetunionens reaktion på ulykken afslørede, hvordan supermagten i virkeligheden havde det bag facaden.

Read more »

Voldsom brand hærgede lagerbygning på Mors – bygningen ikke til at reddeNordjyllands Beredskab har kæmpet i knap ti timer med en stor brand i en lagerbygning på Mors. Branden er under kontrol, men efterslukningsarbejdet fortsætter. Bygningen er udtjent efter branden.

Read more »

Alarmende stigning i type 2-diabetes: Næsten 385.000 danskere lever nu med sygdommenAntallet af danskere med type 2-diabetes er steget til rekordhøje niveauer, hvilket understreger behovet for øget fokus på forebyggelse og behandling af livsstilssygdommen. Nye tal viser en bekymrende udvikling, hvor 78 danskere dagligt diagnosticeres med sygdommen.

Read more »

Fra Næsten At Stoppe Til Danmarksmester: Tobias' Inspirerende HistorieTobias Hedegaard Nielsen, en murerlærling fra Skive, har vundet Danmarksmesterskabet i skills efter at have overvundet faglige og sociale udfordringer. Hans historie er et eksempel på vedholdenhed og vigtigheden af et støttende læringsmiljø.

Read more »