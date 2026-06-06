Præsts opfordring til børn af alkoholiserede forældre om at bevare kontakt vækker stærke reaktioner

Præst Christina Philipstatt opfordrer i en dokumentar til, at børn af alkoholiserede forældre forsøger at bevare kontakt til deres familier. Udtalelsen vækker stærke reaktioner, da mange pårørende har valgt at afskære kontakten for at bevare deres eget helbred. TUBA og eksperter understreger, at hverken at blive eller at bryde kontakten er en let beslutning, og at alkoholisme er en sygdom, der kræver forståelse.

Svigt, sorg, skam og skyld følger ofte med, når man vokser op i en familie, hvor alkohol fylder alt for meget. Sådan en opvækst kan vække stærke følelser - ikke mindst når andre har holdninger til, hvad man bør gøre med den forælder, der har et alkoholmisbrug.

Derfor satte flere seere sig også til tasterne, efter præst Christina Philipstatt i andet afsnit af 'Indefra med Anders Agger - Gaden i Grenaa' kom med en bøn om, at børn af alkoholiserede forældre så vidt muligt ikke bør bryde kontakten til deres familier. Hun udtalte: Det er tit sådan, at alkohol er stærkere end kærlighed. Men jeg forstår ikke, at mennesker kan afskære familie på grund af alkohol.

Udtalelsen kom, efter Anders Agger besøgte beboerne i Fredensgade i Grenaa, hvor mange lever med alkohol som en følgesvend i hverdagen, og hvor en stor del har mistet kontakten til deres børn. Christina Philipstatt fortsatte i programmet: Det er så hjerteskærende, og jeg kan ikke forstå, at folk holder op med at se deres familie. Men jeg vil heller ikke være moralpolitiet og være fordømmende over for dem, der ikke kan. Der er årsager til, at de ikke kan.

Men jeg synes godt nok, at børnene kunne gå en ekstra omgang. Organisationen TUBA, som tilbyder gratis hjælp til børn og unge med forældre, der har et misbrug, har modtaget flere reaktioner på Christina Philipstatts udtalelser - både fra folk, der har kontaktet organisationen direkte, og fra brugere, der har kommenteret på sociale medier. Bente Ryberg fra TUBA understreger, at organisationen hverken råder unge til at blive i relationen eller bryde kontakten med deres forældre.

Men når nogen vælger kontakten fra, sker det sjældent uden grund. Hun forklarer: Når folk vælger at stoppe med at have en relation til sine forældre, er det ikke af lyst. Så er det, fordi de føler, det er nødvendigt, hvis de skal leve deres liv og bevare deres egen psykiske helbred og trivsel. Efter programmet har Christina Philipstatt også modtaget beskeder fra mennesker, der mener, at hun ikke ved, hvad hun taler om.

En af dem er Thor Allentoft, der står bag Instagram-fællesskabet 'Creating A Voice', hvor han deler fortællinger fra unge, der er vokset op til en forælder med et misbrug. Han kender selv til at bryde kontakten med en forælder, der havde et alkoholmisbrug. Thor Allentoft tror, at vi undervurderer, hvor mange 'ekstra omgange' børn af forældre med misbrug går - også som voksne.

Han mener, at udsendelsen manglede at vise en større forståelse for, hvor kompleks situationen kan være for mange pårørende. Der er ikke nogen børn, der fravælger kontakten til deres forældre med lethed, siger han. Christina Philipstatt er rørt af, at hendes ord bliver opfattet som en fordømmelse af dem, der har valgt at afskære kontakten. Hun påpeger, at hendes egen far begyndte at drikke, da hun var omkring fem-seks år gammel.

Alkoholen ændrede ham; han blev opfarende og uforudsigelig. Hun fortæller om episoder, fx da han tog alle tallerknerne fra middagsbordet og kastede dem ud i køkkenet i hovedet på hendes mor. Hun oplevede svigt, uforudsigelighed og en far, hun ikke kunne regne med. En opvækst, der siden har sat sig spor i form af spiseforstyrrelser, angst og depression.

Alligevel bevarede hun kontakten efter forældrenes skilsmisse - også selv om hun havde mange grunde til at lade være. Da hun var 15 år, forsvandt hendes far. I fire år vidste familien ikke, hvor han var. Senere blev han fundet død i Aarhus Havn sammen med familiens bil.

Kort tid før han tog sit eget liv, havde han ringet og spurgt, om hun ville komme over til ham. Han var bange og havde det skidt. Hun havde venner på besøg og sagde nej. Den skam eller skyld har jeg kæmpet lidt med siden, siger hun.

Christina Philipstatt forstår godt, at nogle har reageret på hendes ord. Men det handler ikke om, at børn skal redde deres forældre, siger hun. Man skal ikke bære sine forældres sygdom, og man skal heller ikke redde den forælder, fordi det har man prøvet så mange gange. Hendes opfordring handler i stedet om, at man - hvis man kan holde til det - kan forsøge at bevare en eller anden form for kontakt, også selvom den er begrænset.

Hun udtaler: Grunden til, at jeg opfordrer til, at man holder kontakten, er, at det kan blive enormt sorgfuldt den dag, vedkommende dør. Og hvis man som barn har håbet på eller ønsket, at den anden part ville tage kontakt, så skal man vide, at det for et menneske med alkoholafhængighed også kan være forbundet med enorm skam, fordi vedkommende vælger alkoholen over familien igen og igen. Måske har de derfor ikke turdet række ud.

Christina Philipstatt understreger, at alkohol også er en sygdom. Som præst tror hun på næstekærlighed og tilgivelse





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