Pop-ure fra Swatch: En ny trend eller et udtryk for fattigdom?

De er inspireret af 80'ernes og 90'ernes farverige Pop-ure fra Swatch. Denne nye version med titlen Royal Pop er dog lavet som lommeur, og lige nu er de voldsomt eftertragtede. Men hvorfor lancere et analogt lommeur, nu hvor smartwatches bliver mere udbredte? Som et modsvar til det digitale, svarer Julia Lahme. - Det betyder meget nu, at de produkter, vi længes efter, er de analoge produkter. Det tror jeg, vi skal tage alvorligt, også når vi kigger på vores AI-angst, siger hun. - Det skal ikke længere være glat og uden knapper. Vi har brug for noget, der har en lyd, en følelse og tekstur, så vi kan føle os som mennesker.

(Foto: © Anthony Anex, EPA/Ritzau Scanpix)I Paris måtte politiet bruge tåregas for at få styr på de mange mennesker, der var troppet op. I blandt andet Hongkong sad købere i kø i flere dage, og i Milano opstod der slåskamp. Den voldsomme interesse for kollektionen er opstået, fordi det er et samarbejde mellem Swatch og luksus-urmærket Audemars Piguet. Men det er ikke hele historien, siger livsstilsekspert og etnolog Julia Lahme – produktet passer nemlig 'rigtig godt ind i TikTok-generationens forbrugsmønster'.

- Hvis man forestiller sig en liste over, hvad et kultprodukt skal kunne lige nu, så opfylder dette ur det hele, siger Julia Lahme. - Det er i princippet et kreativt produkt, fordi du ikke skal have uret om håndleddet.

Du kan bruge det på hele kroppen eller som enNår folk nu står i kø i dagevis eller ligefrem kommer op at slås over nogle ure, taler det ikke kun til et luksussegment – det vidner også om en stigende fattigdom, påpeger Julia Lahme. - Uret kommer på et tidspunkt, hvor man særligt i USA står i et økonomisk kaos, som betyder, at man leder efter måder at holde fast i en form for status.under et markant prisfald, så der opstod virak og vold.

Det samme gør sig gældende i hypen over samarbejdet mellem Swatch og luksusmærket Audemars Piguet. - Så vi er nødt til også at se det som en form for et udtryk for fattigdom, selvom det egentlig lyder absurd. Sådan ser urskiven på det nye lommeur ud. Det er i øvrigt ikke første gang, at Swatch samarbejder med et luksusmærke – tidligere har det været Omega, der dog ejes af Swatch Group.

(© Swatch ) Et af de nye lommeure koster knap 3.000 kroner og kommer i otte forskellige farver. Mange ure kan allerede findes til videresalg online til helt op til 130.000 kroner. Spørgsmålet er, om der overhovedet er penge i et videresalg af Royal Pop-urene, for der er faktisk rig mulighed for at købe det nye trend-ur, oplyser Swatch.

'For at sikre vores kunders og personals sikkerhed i Swatch-butikkerne beder vi dig venligst om ikke at skynde dig til vores butikker i stort antal for at købe produktet. Royal Pop-kollektionen vil være tilgængelig i flere måneder', skriver Swatch på deres

Men hvorfor lancere et analogt lommeur, nu hvor smartwatches bliver mere udbredte? Som et modsvar til det digitale, svarer Julia Lahme. - Det betyder meget nu, at de produkter, vi længes efter, er de analoge produkter. Det tror jeg, vi skal tage alvorligt, også når vi kigger på vores AI-angst, siger hun.

- Det skal ikke længere være glat og uden knapper. Vi har brug for noget, der har en lyd, en følelse og tekstur, så vi kan føle os som mennesker





