Politiuniformer bliver til akustikpaneler i bæredygtigt projek

Midt- og Vestjyllands Politi genanvender slidte uniformer til akustikplader. Læs mere om pilotprojektet, der skal mindske affald og forbedre lydforhold på stationer.

Politiet i Midt- og Vestjylland vendt gamle uniformer til nyttige akustikpaneler. I stedet for at destruere slidte skjorter og mørkeblå uniformer, sender politiet nu uniformerne til et firma, der laver dem om til akustikplader.

Disse paneler bliver derefter brugt til at forbedre lydforholdene i politiets egne lokaler, hvor behovet opstår. Som konsekvens bliver nogle paneler møkkeblå med politiets logo, mens andre er lyseblå i farven, der mindskjorterne. Ifølge Torben Ladefoged, politikommissær og logistikleder, er processen både en del af en bæredygtigindsats og en god historie, eftersom det er politiets eget tøj, der nu tjener som vægpaneler.

Projektet er en del af en større indsats fra Rigspolitiet, hvor Midt- og Vestjyllands Politi sammen med Nordsjællands Politi er udvalgt til at deltage i et pilotprojekt, der løber fra november 2025 til 2027. Formålet er at teste, hvordan flere afpolitiets aflagte uniformer kan genanvendes i stedet for at blive smidt ud. Allerede seks måneder efter starten har politikredsen indsamlet to tons uniformer, som enten bliver rengjort og brugt igen som uniformer eller genanvendt til akustikplader.

Dette markerer et skridt mod mere cirkulær økonomi inden for politiets drift, hvor tøj, der normalt ville blive kasseret, får en ny funktion og forlænger sit liv. Ladefoged understreger, at det er vigtigt at finde alternative anvendelser, der giver mening både for miljøet og for organisationen. Panelerne er lavet af hundrededvis af genanvendte uniformer og er en konkret manifestation af politikredsens løfte om at gå forrest i bæredygtighed.

Når behovet for bedre akustik opstår i et rum, har personaliet panelerne lige tilstede, hvilket også giver en vis praktisk og etisk gevinst. Initiativet er eksempel på, hvordan offentlige institutioner kan mindske deres miljøpåvirkning gennem kreativ genanvendelse af affald. Det forventes, at projektet vil afgøre, hvor omfattende en sådan genanvendelsesordning kan være i hele politiet i fremtiden.

I øjeblikket er fokus på at udvide antallet af uniformer, der genanvendes, og på at sikre, at processen er både miljømæssig og økonomisk bæredygtig. Ifølge politikredsen har indsatsen allerede givet positive resultater, og den indsamlede mængde af to tons uniformer inden for seks måneder viser et stort potentiale. Denne tilgang til affaldshåndtering kombinerer de praktiske behov for lyddæmpning med en bredere vision for at mindske tekstilaffald.

Det er også en historie om identitet og genbrug, hvor politiets tøj genånder i en ny form, der stadig symboliserer organisationen, men nu på en mere nysgerrig og tilpasset måde. Gennem det hele handler det om at gøre det muligt at genanvende også det, der tidligere blev set som affald, og dermed skabe en mere cirkulær drift i politiet





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Genanvendelse Bæredygtighed Politi Uniformer Akustikpaneler

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