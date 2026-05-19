Troels Lund Poulsen var i pressemødet for at afsløre en mulig VLAK-regering. Den berømte DJ Morten Breum var på AGF spillernes åbne bus. Cirkusrevyen på Bakken havde Lars Mikkelsen som vært. Mødet mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen var afsluttet.

Troels Lund Poulsen ville gerne have en VLAK-regering af Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. Olivier Chapuis blev gift ved første blik, og alvorlige sager af voldtægt af manden i undersøgelserne.

Jonas Vingegaard fik en flad enkeltstartsetape, og København lufthavn skulle have en ny sikkerhedskontrol med scannere. Carlos Ancelotti blev udtaget til VM, og Lars Mikkelsen lagde vejen til Cirkusrevyen på Bakken. Men nogle mener ikke, at det kan lade sig gøre at leve et godt liv uden at ”smadre planeten”





tv2newsdk / 🏆 27. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spilletid Og Livsvilkår Debat Politisk Satire Troels Lund Poulsen Carlos Ancelotti Økonomi Sociale Forhold Rome Interesser Indholdsfortegnelse Lars Mikkelsen Liability Mødet Tvurdering Fremskridt Jonas Vingegaard Cirkusrevyen På Bakken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Troels Lund Poulsen (V) har brugt weekend på forhandlingsmøder, og han arbejder på højtrykDen kongelige undersøger Troels Lund Poulsen (V) har brugt weekenden på en række forhandlingsmøder med de forskellige partier. Han har været i kontakt med Moderaterne, som var med til at udløse, at han blev ny forhandlingsleder i stedet for statsminister Mette Frederiksen (S). Troels Lund Poulsen har også meldt ud, at han ikke vil forhandle videre med SF, Alternativet og Enhedslisten.

Read more »

Lars Løkke Rasmussen kritiserer Troels Lund Poulsen og overvejer kommende forhandlingerLars Løkke Rasmussen kritiserer den meningsmålinger-ledede regering under Troels Lund Poulsen og opfordrer de radikale partier til at forsinke udskrivningen af en VLAK-regering ifølge politi.dk.

Read more »

Troels Lund Poulsen's VLAK-regering bidt?: Lars Løkke Rasmussen kritiserer premierets beslutningTroels Lund Poulsen's ambition om en ny VLAK-regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance vækker skepsis hos Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, som mener, at ændringen af kurs allerede om sig selv er forunderlig, netop for få dage før Troels Lund Poulsens midtermandat som kongelig undersøger udløbet.

Read more »

Troels Lund Poulsen smider bombe: Gik bag om Lars Løkkes rygTroels Lund Poulsen havde ikke orienteret Lars Løkke Rasmussen om planerne.

Read more »