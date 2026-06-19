Politisk pres bag aflyst visning af 'Grønlands hvide guld'

To forskere i Island mener, at politisk pres var årsagen til, at en visning af 'Grønlands hvide guld' blev aflyst i sidste øjeblik. En visning af den udskældte DR-dokumentar skulle have fundet sted i Nordens Hus den 22. marts 2025, men blev aflyst efter en telefonsamtale mellem direktøren for Nordens Hus, Sabina Westerholm, og den danske ambassadør i Island, Erik Vilstrup Lorenzen.

To forskere i Island mener, at politisk pres var årsagen til, at en visning af 'Grønlands hvide guld' blev aflyst i sidste øjeblik. En visning af den udskældte DR-dokumentar skulle have fundet sted i Nordens Hus den 22. marts 2025, men blev aflyst efter en telefonsamtale mellem direktøren for Nordens Hus , Sabina Westerholm, og den danske ambassadør i Island, Erik Vilstrup Lorenzen.

Det fremgår af en mailkorrespondance, Journalisten har fået aktindsigt i. En mail fra direktøren til ambassadøren lyder: 'Tak for samtalen, og for at du gjorde mig opmærksom på problematikken i vores arrangement.

' Ambassadøren havde tidligere skrevet til direktøren: 'Som også nævnt i telefonsamtale har den danske ambassade ikke en holdning til, hvilke film der vises i Nordens Hus, eller på hvilken dato det sker. ' De to forskere mener, at der er tale om politisk pres, og at Nordens Hus har bukket under for det pres.

'Det er bekymrende, at direktøren for Nordens Hus ville opgive sin udøvende og kunstneriske autoritet til politisk magt,' har Sólveig Ásta Sigurðardóttir tidligere sagt til Journalisten. Sagen har været under udredning i flere måneder, og Journalisten har flere gange henvendt sig til Udenrigsministeriet med spørgsmål til sagen. Udenrigsministeriet har svaret, at de ikke har haft en holdning til, hvilke film der vises i Nordens Hus, og at ambassadøren også har gjort det klart over for Nordens Hus





journalistendk / 🏆 18. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politisk Pres Aflyst Visning Grønlands Hvide Guld Nordens Hus Udenrigsministeriet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sådan kan et A4-papir ende med at redde din ferieNoget så simpelt som et A4-papir kan være guld værd i kufferten.

Read more »

Ældste pest-fund: Willerslev-studie afslører 'forfader' til den sorte dødHidtil ældste fund af bakterien bag pest viser, at sygdommen har udryddet familier igennem årtusinder.

Read more »

Studstrupværket skifter træpillerne ud med sol, vind og varmepumper | NyhederAarhus kan se frem til sin største omlægning af varmeforsyning nogensinde, når Studstrupværket skal gå fra afbrænding af træpiller til elektrisk opvarmning af fjernvarmevandet ved hjælp af varmepumper.

Read more »

Havde tre kilo amfetamin i fryseren: Nu har de accepteret lang fængslingDet par, der i midten af april blev taget i at opbevare tre kilo amfetamin i deres fryser, sidder stadig varetægtsfængslet. Det oplyser Martin Bjerg, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Ringkøbing. Manden på 67 år og kvinden på 59 år boede sammen i et hus i Troldhede, og de blev sigtet for besiddelse af n...

Read more »

LIGE NU: Forhandlingsmøde mellem Iran og USA er aflystSamtaler mellem USA og Iran i Schweiz fredag er aflyst, siger Schweiz' udenrigsministerium ifølge Reuters.

Read more »

Ny bog afslører særlige vaner hos Donald Trump i Det Hvide HusEn ny bog skrevet af The New York Times-journalister Maggie Haberman og Jonathan Swan kaster lys over dagligdagen i Det Hvide Hus under Donald Trumps præsidentskab. Bogen beskriver, hvordan Trumps vaner har sat medarbejdere på overarbejde, bl.a.synes han på at smide sølvbestik i skraldespanden og at have gennemblødt gulvtæpper, som personalet konstant skal udskifte. Desuden fremgår det, at Trump og førstedamen Melania Trump ikke deler soveværelse, og at Trump konkurrerede med hende om at indrette det bedste værelse.

Read more »