Politisk pres bag aflysning af kontroversiel grønlandsk dokumentar i Island

To islandske forskere anklager den danske ambassadør og Nordisk Ministerråd for at have lagt pres på Nordens Hus i Reykjavik for at aflyse en visning af dokumentaren Grønlands hvide guld.

Den kulturelle institution Nordens Hus i Islands hovedstad, Reykjavik, har været centrum for en ophedet debat om kunstnerisk frihed og politisk indblanding efter aflysningen af en planlagt visning af dokumentaren Grønlands hvide guld.

Arrangementet var organiseret af to fremtrædende forskere fra University of Iceland, postdoc Sólveig Ásta Sigurðardóttir og ph.d.-studerende Bryndís Björnsdóttir, som begge beskæftiger sig med koloniale strukturer og deres eftervirkninger. Visningen blev indbudt til den 22. marts 2025, men kort efter at invitationerne var sendt ud, blev begivenheden pludselig aflyst.

For de involverede forskere var dette ikke en tilfældig administrativ beslutning, men derimod et resultat af direkte politisk pres fra officielle danske kanaler, hvilket har rejst alvorlige spørgsmål om, hvorvidt diplomatiske interesser må trumfe den akademiske og kunstneriske ytringsfrihed i Norden. Nordens Hus markedsfører sig selv som en modig arena for samtidsuniversel kultur og diskussion, men i dette tilfælde fremstår institutionen ifølge kritikerne som sårbar over for ekstern magtudøvelse.

Det er gennem aktindsigter fra Journalisten, at detaljerne om den politiske proces bag aflysningen er kommet frem. Korrespondance viser, at direktøren for Nordens Hus, Sabina Westerholm, havde været i kontakt med både den danske ambassadør i Island, Erik Vilstrup Lorenzen, og generalsekretæren for Nordisk Ministerråd, Karen Ellemann. I en mail fra den 19. marts bekræfter Westerholm, at ambassadøren havde gjort hende opmærksom på problematikkerne omkring filmen.

Samtidig havde Karen Ellemann været meget tydelig omkring, at dokumentaren ikke kunne vises uden en omfattende og nuanceret diskussion, der kunne placere værket i den rette kontekst. Sólveig Ásta Sigurðardóttir har udtrykt dyb foruroligelse over, at så højtstående embedsmænd ville bruge deres tid og indflydelse på at gribe ind i en visning af en film, der i høj grad bygger på grønlandske stemmer.

Hun beskriver hændelsen som en af de mest udtalte trusler mod den kunstneriske frihed, hun har oplevet i sin tyve år lange karriere, især fordi begrundelsen for aflysningen var manglen på en tilstrækkelig debatramme. Baggrunden for det politiske ubehag findes i den voldsomme kontrovers, som dokumentaren udløste i Danmark efter premieren på DR1 den 9. februar 2025.

Filmen blev hurtigt genstand for massiv kritik, hvilket førte til, at DR afpublicerede dokumentaren blot få dage senere, og at chefredaktøren for DR Nyheder, Thomas Falbe, blev fyret. Kernen i kritikken var dokumentarens fremstilling af økonomiske tal, hvor det blev hævdet, at Danmark havde tjent astronomiske beløb på udvindingen af kryolit i Grønland.

Mens kritikere mente, at tallene var direkte misvisende, argumenterede forsvarerne for filmen for, at den kastede et nødvendigt og afslørende lys over Danmarks historiske rolle som kolonimagt og de langsigtede konsekvenser, dette har haft for det grønlandske samfund. Det er netop denne spænding mellem historisk revisionisme og national stolthed, der gør filmen så betændt i diplomatiske kredse.

Selvom ambassadør Erik Vilstrup Lorenzen i en efterfølgende mail har hævdet, at den danske ambassade ikke har nogen holdning til, hvilke film der vises i Nordens Hus, står dette i skarp kontrast til den interne kommunikation. Udenrigsministeriet har desuden meddelt, at der ikke findes et notat over den telefoniske samtale mellem ambassadøren og direktøren, hvilket efterlader et tomrum i dokumentationen af, hvad der præcis blev sagt.

Sabina Westerholm har forklaret, at beslutningen om at udskyde visningen skyldtes en kort tidsfrist, der gjorde det umuligt at samle et kvalificeret panel til en politisk debat. Denne forklaring køber forskerne bag arrangementet dog ikke, da de ser det som en bekymrende tendens, hvor kunstnerisk autoritet viger for politisk magt.

Sagen illustrerer en fundamental konflikt mellem ønsket om at beskytte et diplomatisk image og nødvendigheden af at give plads til kritiske fortællinger om kolonialisme, selv når disse fortællinger er kontroversielle eller faktuelt omdiskuterede





journalistendk / 🏆 18. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grønlands Hvide Guld Kunstnerisk Frihed Diplomati Nordens Hus Kolonialisme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barack Obama åbner op om ægteskabet: ‘Det frustrerer hende’USAs forhenværende præsident har følt sig presset til igen at deltage i politisk arbejde.

Read more »

Region Midtjyllands udgifter til populær Novo Nordisk-medicin fortsætter med at faldeEfter flere år med stigende udgifter til diabetesmedicin fortsætter Region Midtjylland med at nedbringe sine udgifter. Det viser rapporten Lægemiddelmonitorering i Region Midtjylland.

Read more »

Palantirs nye manifest: Et politisk skift i digital kapitalismeEn analyse af Palantir Technologies' nye manifest, der afslører virksomhedens politiske agenda og dens rolle i overvågning og militære operationer, herunder i Gaza.

Read more »

Lille pille vækker stor begejstring i Novo Nordisk: 'Jeg vil sige, det er et lykkeligt øjeblik for tiden'Lanceringen af Wegovy i pilleform skaber optimisme hos Novo Nordisk.

Read more »

Aktuelt overblik: Fra politisk debat og globale konflikter til økonomisk vækstEn omfattende gennemgang af dagens vigtigste nyheder, der dækker alt fra retssager og integration til internationale spændinger og psykologisk trivsel.

Read more »

Troels Lund Poulsen i politisk limbo: Kan Venstre stadig komme med i regeringen?Venstre-formand Troels Lund Poulsen står udenfor de intense forhandlinger om en ny regering, mens Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen forhandler med Enhedslisten. Kan Venstre stadig blive en del af regeringen, eller er de ude af spillet?

Read more »