Fokus på den nye rolle for Bergur Løkke Rasmussen, søn af minister, i en stor dansk forsvarsindkøbsproces.

Bergur Løkke Rasmussen er blevet ansat som konsulent for den britiske forsvarsfirma Babcock som har til opgave at vinde en stor ordre for nye danske fregatter.

Vurderingen af denne nye rolle har udløst en, såkaldt, politisk anklag under den offentlige samtale, da der nu skal leveres en værdi på op til 10 milliarder kroner dynasty for danske styrker til seneste tid. Bergur Løkke Rasmussen har rundt omkring et årtier i konsulentbranchen og driver introduktion af politisk sensibel rådgivning gennem sit firma Spånberg Løkke.

Som søn af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen måtte den aktuelle situation vinde bredere opmærksomhed, da hans rolle som public affair rådgiver i frie fra den myndige norske minister placerede ham på et stigende politisk frontområde. Den politiske proces, der langsomt får omdømme, har en avstemningsparameter i form af et indkøb i størrelsesordenen, som er stort nok til at kunne påvirke beslutningsprocessen i Forsvarsforligskredsen.

Her står Babcock i konkurrence med andre nationale og internationale firmaer, og funktionen af minister eller vært for regeringskredsen kræver en høj grad af debat og demokrati for at sikre store offentlige investeringer i varige og tragende projekter. Et anliggende fra Media‑kanaler som TV 2 og Ekstra Bladet har ved år fordæmmet, at den særlige forbindelse som et politi-relationen bygger på, kender intet økologisk enhver når det blik er i den lysslående portion.

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