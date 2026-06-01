Politisk analytikere har sat navn på de personer, de vurderer står stærkest i en mulig regering

Politisk analytikere har sat navn på de personer, de vurderer står stærkest, hvis Socialdemokratiet , SF, Moderaterne og Radikale Venstre ender med at danne regering sammen.

Mette Frederiksen spås til at blive statsminister, mens Nicolai Wammen og Ane Halsboe-Jørgensen nævnes som mulige ministre i finans- og justitsministeriet. Peter Hummelgaard peges på som forsvars- og beredskabsminister, og Mattias Tesfaye, Kaare Dybvad og Rasmus Stoklund nævnes blandt de socialdemokratiske profiler, der kan få centrale roller i den nye regering. Hos SF er det især partiformand Pia Olsen Dyhr, der står til en markant position, og Jacob Mark nævnes som favorit til børneområdet.

Samtidig peges der på Jakob Engel-Schmidt som erhvervs- og fødevareminister og Christina Egelund som sundhedsminister. Hos Radikale Venstre vurderes Martin Lidegaard at være oplagt til klima- og energiministeriet, mens Samira Nawa og Zenia Stampe også nævnes som mulige ministre. Analyserne giver et tidligt indblik i, hvordan magten kan blive fordelt, hvis de fire partier finder fælles fodslag i de kommende regeringsforhandlinger





Lidegaard: Gode ryk, men stadig et par stykker tilbage i forhandlingerDe Radikales leder, Martin Lidegaard, udtaler efter tre dages forhandlinger på Marienborg, at der er taget gode skridt, men at der stadig mangler noget, før en ny regering kan dannes. Forhandlingerne involverer Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale med støtte fra Enhedslisten.

Fjerde dag med regeringsforhandlinger på Marienborg: SF's Dyhr optimistisk men ingen regering klar endnuSF-formand Pia Olsen Dyhr deltager for fjerde dag i træk i forhandlinger på Marienborg. Hendes part_favorer De Radikale og Moderaterne er også til stede, mens Alternativet og Enhedslisten lader krav og forskelle mellem potentielle samarbejdspartnere blive synlige. Selvom de fire ventede regeringspartier har 82 mandater, er der behov for støtte fra mindst et andet parti for at nå de nødvendige 90 mandater, hvilket udgør en politisk udfordring.

Politikere i spil: TV 2s bud på ministerholdTV 2s politiske redaktion har fremsat et bud på, hvordan et dansk ministerhold kunne se ud, hvis Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale er med i koalitionen. Teksten beskriver, hvilke ministre der sandsynligvis vil tiltræde, og giver et indblik i partiers politiske prioriteringer samt kønsbalancen i holdet.

Stor stos af skjult støtte i Socialdemokratiet vækker uro og kritiske spørgsmål om demokratisk åbenhedEn rapport afslører, at Socialdemokratiet gennem en hemmelig forening har ydet omfattende støtte til talrige kandidater. Forskere og partimedlemmer advarer om, at praksis underminerer transparens og medlemsdemokrati, og det rejser spørgsmål om, hvorvidt reglerne overholdes.

