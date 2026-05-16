Politikerne vil forbyde noget, som har været brugt i årtier: Svindel vokser blandt unge

En ny undersøgelse viser, at 15 procent af de 18-29-årige er blevet udsat for svindel uden at anmelde det, og at svindlen er blevet en ubehagelig del af hverdagen for mange unge. Særligt private handler og phishing-beskeder fylder meget, og svindlere forsøger at score hurtige penge på desperate koncertgæster.

I takt med at flere handler på nettet med få klik og hurtige overførsler, vokser også risikoen for at blive snydt. Særligt blandt unge danskere ser svindel ud til at være blevet en ubehagelig del af hverdagen, men mange vælger at tie stille frem for at anmelde det.

En ny undersøgelse fra YouGov, lavet for Gjensidige og Sparekassen Kronjylland, viser nemlig, at godt 15 procent af de 18-29-årige inden for de seneste tre år har været udsat for svindel uden at anmelde det. Blandt danskerne generelt gælder det otte procent. Hos Sparekassen Kronjylland overrasker tallene ikke. Fraudspecialist Claus Høegh Poulsen peger på, at unge ofte bliver snydt for mindre beløb i forbindelse med handel på nettet, og derfor vælger nogle måske at lade sagen ligge.

Vi oplever mange tilfælde af denne svindeltype over Facebook og DBA, så det er faktisk et ret stort problem, siger han i en Særligt private handler giver problemer. Ifølge fraudspecialisten handler mange sager om varer, der aldrig dukker op efter betaling. Ved siden af falske handler fylder phishing-beskeder fortsat meget. Her modtager offeret typisk en SMS eller mail, som ligner noget fra kendte virksomheder eller myndigheder.

Undervejs bliver folk bedt om at godkende betalinger via MitID, men uden at opdage, at beløbet kan være langt højere end forventet. Hos forsikringsselskabet Gjensidige vurderer skadedirektør Lene Rasmussen, at mange unge skammer sig over at blive snydt og derfor undlader at søge hjælp. Med sommerens festivaler og koncerter lige om hjørnet advarer eksperterne samtidig mod køb af billetter via uofficielle kanaler, hvor svindlere hvert år forsøger at score hurtige penge på desperate koncertgæster





