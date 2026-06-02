Politikere efterlyser færre bureaukratiske byrder - fra kommunalbestyrelsen til EU

På en debat om bureaukrati i TV‑programmet Kampen om bordet samledes politikere fra kommunalt, nationalt og europæisk niveau. Gade og Fuglsang argumenterede for strukturelle reformer, der skal gøre tilladelsesprocesserne hurtigere og reducere de administrative byrder på virksomheder og borgere.

Mandagens episode af TV‑programmet Kampen om bordet på TV Midtvest handlede om et emne, som alle de tilstedeværende politikere syntes var både presserende og langt fra løst - bureaukratiet.

Rundt om bordet sad repræsentanter fra både en kommunalbestyrelse, Folketinget og Europa-Parlamentet, og selvom de kom fra vidt forskellige kredse, var der en klar fælles konklusion: den nuværende administrative struktur er alt for tung, og den kan og bør gøres mere effektiv. Søren Gade fra Venstre var en af de mest indgående talere. Han delte sin personlige erfaring med den såkaldte grønthøstermetode, hvor regeringens mål for nedskæringer på forskellige områder udtrykkes i procenttal.

Gade indrømmede, at han oprindeligt havde været skeptisk, men at han nu er begyndt at se fordelene ved en sådan kvantitativ styring.

"Jeg tror ikke, der vil ske noget væsentligt, før ministerierne får et klart signal om, at de skal spare syv procent hvert år i flere år i træk. Så må de stille sig selv spørgsmålet, hvad der er mindst vigtigt, og hvad der kan skæres væk," sagde han.

Han fremhævede, at landbrugets virksomheder allerede i dag kan blive ramt af mere end 70 inspektioner fra myndighederne om året - et tal, som han mente er et tydeligt tegn på, hvor meget unødvendigt bureaukrati der findes i sektoren. Gade understregede, at den kommende regering bør sætte reduktion af administrative byrder øverst på sin dagsorden, så virksomhederne kan fokusere på produktivitet i stedet for at bruge tid på unødvendig dokumentation





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bureaukrati Økonomisk Politik EU‑Lovgivning Tilladelsesprocesser Grønthøstermetoden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Torben i Fredensgade: Fra gård til sofa56-årige Torben bor i Fredensgade i Grenaa, en gade for socialt udsatte. Han ryger og drikker øl, men havde tidligere et liv som gårdejer i England. Historien belyser, hvordan et misbrug kan vende tilværelsen på hovedet.

Read more »

Regnemaskin-kampen i regeringsforhandlingerne: Hvem får adgang til Finansministeriets magtcentrum?Intense regeringsforhandlinger på Marienborg kredser om adgangen til Finansministeriet og dets regnemaskiner. Lars Løkke Rasmussen kæmper for at Moderaterne får en fast plads ved økonomistyringscentret, mens både De Radikale og SF kræver indflydelse. Artikkelen analyserer de potentielle konsekvenser af at gøre Løkke til finansminister for koalitionen, Enhedslisten og Socialdemokratiets interne stabilitet, samt de spekulationer om Mette Frederiksens efterfølger, der bliver aktiveret.

Read more »

Afgiftslettelse driver elbilsalget: Tesla Model Y topper listen i majMobilitetsbranchen rapporterer rekordhøjt elbilsalg i maj efter udskudt afgiftsstigning. Tesla Model Y er den mest solgte, mens politikere presser på for fuld afskaffelse af registreringsafgiften på elbiler i den kommende periode.

Read more »

Politikere i spil: TV 2s bud på ministerholdTV 2s politiske redaktion har fremsat et bud på, hvordan et dansk ministerhold kunne se ud, hvis Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale er med i koalitionen. Teksten beskriver, hvilke ministre der sandsynligvis vil tiltræde, og giver et indblik i partiers politiske prioriteringer samt kønsbalancen i holdet.

Read more »