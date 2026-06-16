Politik-professionelle truer demokratiet, viser ny bog

Borgerne og de ikke-folkevalgte politik-professionelle har meget forskellige holdninger til vigtige politiske spørgsmål. Dette skaber et demokratisk underskud og en følelse af manglende repræsentation.

Ifølge professor Anne Binderkrantz fra Aarhus Universitet stiger antallet af ikke-folkevalgte politikere, kaldet politik-professioneller, i Danmark. Disse professionelle arbejder med politik i lobbyvirksomheder, politiske partier, tænketanke , interesseorganisationer og fagforeninger, men er ikke valgt til deres stilling.

I sin nye bog 'Politik for professionelle' har hun kortlagt, hvem de er og hvilke holdninger de har. Undersøgelsen, der omfatter omkring 2000 politiske rådgivere, spindoktorer og andre, viser, at de er højtuddannede, typisk med uddannelse inden for statskundskab, journalistik, kommunikation, jura eller økonomi. De arbejder som lønmodtagere med politisk kommunikation og interessevaretagelse og har ofte store netværk i det politiske liv.

De er motiveret af at være tæt på magten og ønsker at ændre samfundet. 84 procent mener, at deres indsigt i politiske processer er afgørende for deres job. Desværre skaber forskellene i holdninger mellem politik-professionelle og befolkningen demokratiske udfordringer. 80 procent af befolkningen mener, at voldsforbrydelser skal straffes hårdere, mod kun 30 procent af professionelle. 50 procent føler, at indvandring truer vores kultur, mod 20 procent af professionelle. 42 procent mener, at klimaindsatsen ikke bør gå ud over erhvervslivet, mod 18 procent af professionelle.

Dette leder til, at mange borgere ikke føler sig repræsenteret og er skeptiske over for politik-professionelles indflydelse på beslutningstagere. Binderkrantz understreger, at disse professionelle har stor magt, fx ved at udarbejde beslutningsgrundlag, analysere befolkningsgrupper og lave kampagner. Hun påpeger, at det er en illusion at tro, at de ikke påvirker organisationernes arbejde. Mangfoldigheden i holdninger giver et skel mellem den politiske elite og borgerne, hvilket kan true tilliden til demokratiet





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Politik-Professionelle Demokrati Inger Støjberg Lobby Tænketanke Interesseorganisationer Fagforeninger Uddannelse Indvandring Klimapolitik Straffe Repræsentation

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