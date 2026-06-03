Politiets ransagning afdækker narcoticfund i Viborg, mens regionen advares mod falske bankbuder og farlig trafik

En ransagning i Viborg førte til fund af 2,1 kilo hash. Midt- og Vestjyllands Politi advarer befolkning mod falske bankbuder, der opererer i Holstebro-området. En taxachauffør undgår ulykke i Bjerringbro efter at have set et køretøj køre over for rødt. Der er også nyheder fra dansk fodbold, herunder Superligaens kommende program og en spilleroverflytning fra Viborg til Tyskland. Q-Park advarer mod en svindelsms.

Politiet i Viborg foretog tirsdag eftermiddag en ransagning af et kælderrum i en ejendom i byens centrum efter et tip. I kælderummet blev et omfattende narcoticfund på 2,1 kilo hash opdaget.

Carsten Henrik fra lokalpolitiet i Viborg bekræfter fundet over for TV MIDTVEST. Sårene mellem en 80-årig mand og en 56-årig kvinde i Holstebro tirsdag morgen eskalerede til fysisk vold, da den ældre mand puffede til kvinden over en parkeringsplads. Mathias Sørensen, fungerende politikommissær i Holstebro, beskriver episoden som kolleglig. Midt- og Vestjyllands Politi udsender en kraftig advarsel onsdag eftermiddag mod falske bankbuder, der opererer i regionen.

Vagtchef Rasmus Poulsen fortæller TV MIDTVEST, at borgere, primært i Holstebro-området, har rapporteret om disse besøgende. Disse personer opgiver at være fra banken og kontakter folk direkte derhjemme med det formål at udfordre dem til at udlevere følsomme økonomiske oplysninger, hævekort eller lignende. Politiet understreger, at en ægte bank aldrig vil kontakte kunder på denne måde.

Taxachauffør Jesper Gjøttrup Steensig i BjerringbroLuck over at undgå en potentielt farlig kollision, da han observerede et køretøj, der kørte direkte over for rødt lys i et lyskryds. Han beskriver, at det var et usædvanligt og farligt syn. En trafikuheld mellem Højslev Stationsby og Skive S på hovedvejen mellem Viborg og Skive blev rapporteret klokken 15.40. I fodboldnyheder udtaler den 36-årige forsvarsspiller Henrik Dalsgaard, der netop har taget en svær beslutning.

Dalsgaard spillede som anfører for FC Midtjylland fra 2021 til 2024 og ledede klubben til det danske mesterskab i sommeren 2024. Superligaens kommende sæsonprogram er nu offentliggjort, og de tre midt- og vestjyske klubber kender deres modstandere og kampplanen. Viborg FF åbner sæsonen med en hjemmekamp mod OB fredag 24. juli. FC Midtjylland spiller udebane mod Sønderjyske søndag 26. juli, samme dag som Silkeborg IF rejser til Randers.

En udsendelse er flyttet til klokken 19.17 i stedet for 19.30. Jean Manuel Mbom, der har været i Viborg siden 2023, skifter til den tyske 2. Bundesliga-klub VfL Bochum. Den 26-årige tysker har spillet 90 kampe for Viborg og vender tilbage til Tyskland, hvor han tidligere har repræsenteret Werder Bremen.

I Bochum skal han spille under træner Uwe Rösler, der tidligere var cheftræner i AGF fra 2022 til sommeren 2025 og overtog jobbet i Bochum i november sidste år. Der er også en advarsel mod en svindelsms, der fremstår som en meddelelse fra parkeringsselskabet Q-Park. SMS'en lyder "Q-Park: Der er registreret en uafsluttet parkering. Se dine oplysninger.

" Q-Park anbefaler modtagere at slette beskeden øjeblikkeligt og undlade at klikke på eventuelle links





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