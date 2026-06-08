Politiets dilemma: Store bunker stjålent værktøj kan ikke returneres

Politiet i Jegindø står med store bunker stjålent værktøj uden at kunne finde ejerne. En mand er dømt for hæleri, men værktøjet var ikke mærket, så ejermændene er ukendte. Politiet opfordrer håndværkere til at fotografere serienumre for at lette genfinding.

På en adresse på Jegindø fandt politiet store bunker af elektrisk værktøj , der var blevet stjålet. Bunkerne var så store, at Beredskabsstyrelsen måtte tilkaldes for at fragte dem væk.

Der var boremaskiner, rundsave, vinkelslibere og meget andet af kendte mærker som Dewalt og Makita. En 44-årig mand blev senere dømt for hæleri for 254.000 kroner og fik tre måneders fængsel samt udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år. Men sagen har udviklet sig til et dilemma for politiet, fordi de ikke ved, hvor værktøjet blev stjålet, og dermed hvem der ejer det. Politikommissær Kresten Lund Breinhild udtaler: 'Vi har en masse tyvekoster, og vi har hæleren.

Men vi mangler ham eller hende, der har stjålet det, og vi kan ikke levere det tilbage til ejerne. Det er da irriterende.

' Politiet bruger derfor sagen til at opfordre håndværkere og andre med dyrt værktøj til at mærke det eller tage et foto af serienumrene, som det meste værktøj er udstyret med. Dermed vil efterforskerne have større chancer for at finde frem til ejerne, når de arbejder med sager om stjålne værktøj. Værktøjet fra Jegindø var ikke mærket, og serienumrene fremgik ikke af anmeldelser om tyveri, så ejermændene er stadig ukendte.

Kresten Lund Breinhild siger: 'Vi har stor forståelse for, at håndværkerne har en travl hverdag, men vi opfordrer til, at de lige tager sig tid til at tage et billede af serienumrene, som sidder ret synligt på værktøjet. Hvis det så bliver stjålet, kan man oplyse politiet om, hvilke serienumre det drejer sig om.

' Politiet har brugt mange ressourcer på at finde ud af, hvor værktøjet stammer fra, men det lykkedes kun i enkelte tilfælde. Blandt andet var en varmepumpe udstyret med en gps, der viste, at den tilhørte et firma i Esbjerg. Men ejermændene til det meste værktøj er ukendte, og det ender formentlig med, at det skal sælges på auktion.

'Nu skal vi også bruge tid på at få det solgt i stedet for det, som vi allerhelst ville - nemlig at udlevere det til ejerne,' siger Kresten Lund Breinhild. Hos arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Tekniq tager man godt imod politiets opfordring. John Hansen, næstformand for Tekniqs midt- og vestjyske afdeling, erkender, at man nogle steder ikke er så gode til at mærke værktøjet.

'Det afhænger nok af, hvem man er, og hvor stor virksomheden er. Men min opfordring skal klart være, at man får værktøjet mærket på den ene eller anden måde, så man har bedre chancer for at få det tilbage, hvis det skulle blive stjålet,' siger han.

John Hansen er til daglig direktør og indehaver af Blåhøj El & VVS, hvor de bruger forskellige metoder til at sikre genkendelse af værktøjet, såsom specielle klistermærker, der stort set ikke kan fjernes, og en maskine, der kan brænde et logo ind i værktøjet. Politiet håber, at flere håndværkere vil tage deres råd til sig, så det fremover bliver lettere at returnere stjålne genstande til de rette ejere





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politi Tyveri Værktøj Hæleri Mærkning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

16-årige Rebecca har været forsvundet i over 40 timer: Ny melding fra politietPolitiet beder igen borgerne om hjælp.

Read more »

Forskning: Store unger øger fødselsrisiko hos mange pattedyrNy forskning viser, at store og veludviklede unger hos pattedyr øger risikoen for fødselskomplikationer, noget der gælder alt fra hjorte og antiloper til køer og mennesker. Studiet understreger, at store foster er en fordel efter fødsel, men kan gøre selve fødslen farligere.

Read more »

Politiet bekræfter dødsfald i forbindelse med ulykke i hjemmetEn anmeldelse om en ulykke i hjemmet fik politiet, ambulance og brandvæsen til at rykke ud til en adresse på Lundbakvej ved Pandrup. En 33-årig mand mistede livet som følge af ulykken.

Read more »

Trump og Putin i tvekamp om Armenien: 'Det store opbrud'Søndagens valg i Armenien rækker langt ud over landets egne grænser, påpeger Flemming Splidsboel.

Read more »