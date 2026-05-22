Politiet undersøger flere alvorlige påstande mod prins Andrew i Jeffrey Epstein-sagen og en påstand fra en kvinde om mishandling.

Politiet undersøger flere alvorlige påstande mod prins Andrew i den omstændigheder, at prins Andrew blev beskyldt for at have had sex med en forretningsmand kvindes, og politiet undersøger også en påstand om mishandling af en kvinde.

Politiet arbejder fortsat med efterforskningen, og nu bliver flere alvorlige påstande undersøgt nærmere.

'Sagen' har i længere tid skabt massiv opmærksomhed i Storbritannien på grund af prins Andrew's forbindelse til den afdøde sexforbryder Jeffrey Epstein... ... En påstand fra en kvinde, som hævder, at hun i 2010 blev sendt af Epstein til Royal Lodge for at have sex med prins Andrew... ...

Ifølge Thames Valley Police kan den type sag dække over flere former for alvorlig adfærd... ... Prins Andrew har afvist enhver form for forseelse i forbindelse med sine forbindelser til Jeffrey Epstein... ...

Efterforskerne arbejder på at afklare, om prins Andrew på tidspunktet for de påståede forhold juridisk kan betragtes som indehaver af et offentligt embede..





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politiet Efterforskning Prins Andrew Jeffrey Epstein Mishandling Offentlig Embedsmisbrug Rough Justice Royal Lodge London Sagen Britisk Sfarende

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet: Ægtepar truet til tavshed gennem trusler mod pigeEn pige blev ifølge politiet truet til tavshed, da hun i 2024 blev udsat for grov vold af et ægtepar. Sagen blev sat for retten i næste uge, med anklagemyndigheden til at varetage tiltalen bag disken.

Read more »

Politiet holder manden anholdt for voldsepisoder på kvinder ved Føtex og LidlEn 47-årig mand fra Silkeborg er blevet anholdt og sigtet for grov vold og hærværk efter en voldsepisode på en bilist med en metallås ved Føtex i Silkeborg. Politiet har også sigtet manden for en lignende episode fra september 2024 ved Lidl, hvor han angrebet en kvinde på samme måde. Begge episoder opstod ifølge politiet uden forudgående kendskab mellem parterne.

Read more »

Hernings borgmester reagerer på dramatiske begivenheder og opfordrer til hjælp til politietDorte West, borgmester i Herning, af V, reagerer på de seneste dages begivenheder i og omkring byen, herunder attentater og brande. Hun opfordrer alle til at hjælpe politiet, hvis det overhovedet er muligt.

Read more »

Politiet efterforsker Andrew for 'seksualforbrydelser'Med en direkte appel til mulige ofre intensiverer politiet nu efterforskningen af den tidligere britiske prins.

Read more »