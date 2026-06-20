Politiet uddeler foldere til turister for at bekæmpe sommerens tricktyverier

Sommerens turistflod i danske byer tiltrækker også kriminelle. Politiet iværksætter nu en oplysningskampagne med engelsksprogede foldere, der giver konkrete råd til udenlandske besøgende om at undgå trick- og lommetyveri. Læs om de mest anvendte metoder og hvordan du kan beskytte dig selv i følgende lokaliteter.

Sommer en i Danmark bringer ikke kun sol og glæde, men også en højsæson for kriminalitet rettet mod turister. Tricktyve er særligt aktive, når byerne er fyldte med besøgende, og de udnytter det store antal mennesker på populære seværdigheder, i shoppinggader og på offentlig transport til at komme tæt på deres ofre.

Disse kriminelle opererer ved at skabe forvirring eller aflede opmærksomheden, mens værdigenstande对于 sublim. En almindelig methode er det såkaldte papirtrick, hvor et kort eller stykke papir lægges foran offeret for at skjule tyveriet. Politiet har derfor lanceret en kampagne for at advare turister mod farene. I den kommende tid vil politiet uddele engelsksprogede foldere med konkrete råd til udenlandske besøgende.

Formålet er at give dem redskaber til at beskytte sig selv, da summer ofte oplever en stigning i anmeldelser af trick- og lommetyverier. Ifølge politikommissær Mathias Holm, der leder Københavns Politis Indbruds- og Tyverisektion 2, viser erfaringerne fra tidligere år, at turister ofte udgør en særlig risikogruppe. Vi ved fra tidligere år, at den kommende periode formentlig betyder en mindre stigning i antallet af anmeldte tricktyverier, og vi har også den seneste tid foretaget flere anholdelser af tricktyve, siger han.

Der er ofte turister blandt de forurettede, og lige som vi tit er ude med gode råd til almindelige borgere, så vil vi også gerne oplyse turisterne om, hvad de selv kan gøre for at forebygge at blive udsat for et tricktyveri. Politiet understreger, at særligt steder med mange mennesker, såsom turistattraktioner, butikscentre, caféer og stationer, er yndede af tyvene. De opererer ofte på steder med mange mennesker - for eksempel turistattraktioner, butikscentre eller ved stoppesteder i den kollektive trafik.

Derfor appellerer politiet til både turister og danskere om at holde tasker og lommer lukkede, opbevare værdigenstande sikkert og være ekstra opmærksomme, hvis fremmede forsøger at skabe kontakt eller aflede opmærksomheden. Denne proactive indsats skal mindske antallet af ofre og sikre en tryg sommer for alle i byerne





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