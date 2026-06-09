Københavns Politi har pågrebet tre mænd efter et skyderi mod en lejlighedsdør i en opgang på Bispeparken i København NV. Den 17-årige mand fremstilles i grundlovsforhør i Retten på Frederiksbergs afdeling i Vestre Fængsel. De sociale myndigheder er inddraget i sagen om de to 14-årige mænd. Regeringen prioriterer selskabsskattelettelserne og andre rammevilkår først, før de kan forlænge sænkelsen af elafgifterne. Aalborg Portland har fået støtte til at suge CO2 ud af deres skorstene og lagre den. Den samlede eksport af varer ud af Danmark har holdt stand og er gået en lille smule op i april. OpenAI har sendt en fortrolig ansøgning om børsnotering til de amerikanske børsmyndigheder.

København s Politi har pågrebet tre unge mænd efter et skyderi mod en lejlighedsdør i en opgang på Bispeparken i København NV i aftes. Den 17-årige mand fremstilles i grundlovsforhør i Retten på Frederiksbergs afdeling i Vestre Fængsel omkring klokken 11.45.

Han er sigtet for drabsforsøg ved at have affyret skud med et automatvåben mod en lejlighedsdør i Bispeparken. De sociale myndigheder er inddraget i sagen om de to 14-årige mænd. Når den midlertidige sænkelse af elafgifterne udløver, så kommer elafgifterne til at stige igen, fordi der ikke er planer om at forlænge sænkelsen. Det har vi ikke, fordi vi har prioriteret selskabsskattelettelserne og andre rammevilkår først, siger en repræsentant fra regeringen til avisen.

Ifølge både erhvervsminister Martin Lidegaard og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) vil de gerne finde penge til at gøre afgiften lavere permanent. For en måned siden blev Aalborg Portland vinder af statens store milliardpulje, så de kan få støtte til at suge CO2 ud af deres skorstene og lagre den. Nu melder cementproducenten, at de vil underskrive kontrakten med staten. Samtidig sætter de for første gang beløb på.

I alt 16,5 milliarder kroner vil staten give Aalborg Portland i løbet af de næste 15 år. Med aftalen kan vi nu tage det afgørende skridt mod realiseringen af et projekt, der ikke bare er stort i dansk sammenhæng, men som hører til blandt de største industrielle CO2-fangstprojekter i Europa, siger adm. direktør Søren Holm Christensen fra Aalborg Portland i en pressemeddelelse.

Milliardstøtten skal være med til at sikre, at Danmark når målet om at reducere klimabelastningen i 2030 med 70 procent i forhold til 1990. Vestforbrænding vest for København og virksomheden CIP fik også tilbudt penge fra staten, men takkede nej, da de ikke kunne få det fulde beløb, de havde ønsket. Den samlede eksport af varer ud af Danmark har holdt stand og er gået en lille smule op i april.

I april steg den samlede eksport af varer og tjenester med 0,4 procent til 188,9 milliarder kroner, når man korrigerer for sæson. Kigger man på de seneste tre måneder, er der tale om en stigning på 0,1 procent. Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, glæder sig over, at det er lykkede at øge eksporten i en tid, hvor energipriserne er røget i vejret og har skabt uro på verdensøkonomien. Det siger han til Ritzau.

Ritzau har også talt med cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv, som er mindre positiv. Ser han på dansk eksport til USA og Tyskland over de seneste tre måneder, ser han tegn på, at følgevirkningerne af krigen i Iran er begyndt at dæmpe eksporten. Det er altafgørende, at Vesten ikke ryster på hånden over for Rusland, siger den estiske udenrigsminister. Det gælder også præsident Trump.

OpenAI, der står bag ChatGPT, har sendt en fortrolig ansøgning om børsnotering til de amerikanske børsmyndigheder, skriver selskabet på sin hjemmeside. Vi forventer, at det bliver lækket alligevel, og derfor fortæller vi det bare, skriver de i meddelelsen. Hvornår børsnoteringen vil skulle ske, ved OpenAI ikke endnu, fordi der er





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