Politiet kritiseret efter første melding om drab i Randers

Østjyllands Politi har modtaget kritik efter deres første melding om drabet i Randers. Mange borgere frygter, at politiet lukkede sagen ned som en ulykke uden ordentlig efterforskning.

Da en 20-årig mand blev fundet død i Gudenåen i Randers , mente Østjyllands Politi, at der ikke var tegn på en forbrydelse. Men efterfølgende meldte en 16-årig dreng sig til politiet, og en 18-årig mand blev også anholdt.

De er begge sigtet for drab. Mange borgere i Randers er kritiske over for politiets første melding, hvor de afviste, at der var tale om et drab. De frygter, at politiet måske lukkede sagen ned som en ulykke uden ordentlig efterforskning. Østjyllands Politi afviser imidlertid, at sagen var ved at blive lukket som en ulykke.

De understreger, at de fortsatte efterforskningen, selv om den første melding lød, at der ikke var tegn på kriminalitet. Efterforskningsleder Flemming Nørgaard siger, at sagen blev efterforsket over hele dagen, og at de indhentede video og afhørte vidner. Han understreger, at efterforskningen er først lige startet og at de fortsætter til de har en dødsmåde og dødsårsag. Ifølge politiet skete drabet mellem klokken 02.00 og 03.30 natten til fredag.

Cirka klokken 09.30 fredag morgen meldte politiet ud, at der ikke var tegn på en kriminel handling. Mange borgere er kritiske over for politiets kommunikation, og nogle frygter, at politiet forsøger at 'vaske' sagen. Politi





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politiet Randers Drab Kritik Efterforskning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drab på 20-årig i Randers: To teenage soldater anholdtPolitiet efterforsker drab på en 20-årig mand i Randers, efter at to teenage anholdtes. Offret blev fundet i Gudenåen, og motivet formodes at være en uoverensstemmelse. Borgmester udtrykker sorg, og kommunen intensiverer kriminalprævention.

Read more »

Tragisk drab ved Den Blå Bro i Randers - to anholdte og et liv udryddetEt fredeligt naturområde ved Gudenåen i Randers er blevet scene for et brutalt drab på en 20-årig mand. To teenagere er anholdt og sigtet. Lokale borgere og Natteravnene er chokerede over begivenheden, som hærger et ellers roligt byområde.

Read more »

Politi tester grønne uniformer og Jysk åbner på CypernMidt- og Vestjyllands Politi deltager i et pilotprojekt for at gøre politiet mere grønt ved at genbruge uniformer. Jysk planlægger åbning af butikker på Cypern i 2027. Derudover nævnes diverse lokale begivenheder og en flytning af en handicappet person.

Read more »

Politi sender opfordring efter ukrudtsbrænder-hændelseDet er sommer, haven skal gøres klar, og ukrudtet skal fjernes. En mand på 36 år kom tirsdag den 16. juni til at sætte ild til et skur, da han var i gang med at fjerne ukrudt i en have i Hanstholm. Det foregik nemlig med en ukrudtsbrænder, og det er ikke første gang, politiet ser den slags hændelser. - Folk skal...

Read more »