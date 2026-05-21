Politiet i Skive finder narkotika og våben i 50-årig mands hjem

Politiet i Skive har fundet narkotika og våben i en 50-årig mands hjem. Det er sket efter en patruljeraktion, hvor politiet ransagede adressen og fandt blandt andet kokain, hash, heroin, dopingmidler og en kasteøkse.

De havde nemlig fået nys om, at en 50-årig mand i byen var i besiddelse af noget, han ikke måtte have – og den teori viste sig at være ganske rigtig. Da patruljen ransagede adressen, fandt de nemlig flere ting, den 50-årige ikke burde have i sit hjem. - Betjentene fandt et større kvantum kokain, en mindre mængde hash og en mængde heroin.

Men det sluttede ikke der, for de fandt også nogle dopingmidler og til sidst også lige en kasteøkse, fortæller Niels Bach, der er politiassistent ved politiet i Skive. Han bliver både sigtet for salg af narkotika grundet mængden, der blev fundet. Så får han også en sigtelse for overtrædelse om forbud mod visse dopingmidler og en sigtelse for overtrædelse af våbenloven





