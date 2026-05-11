Politiet henlægger sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet, efter Rigsrevisionens vurdering foreligger der ikke efterforskningsskridt

Rigsrevisionen har fundet 5900 sager om personfarlig kriminalitet og 7100 sager om økonomisk kriminalitet, hvor politiet har oplyst til den forurettede, at de har indledt efterforskning, men efter Rigsrevisionens vurdering foreligger der ikke efterforskningsskridt. Statsrevisorerne har udtalt skarp kritik af politiets praksis i forhold til efterforskning og henlæggelse af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet.

Der er en risiko for, at sager om personfarlig kriminalitet , der kunne være blevet opklaret af politiet, ikke bliver det. Det skyldes politiets praksis i forhold til efterforskning og henlæggelse af sager om personfarlig kriminalitet , som Rigsrevisionen i en beretning kalder 'meget utilfredsstillende'.

Det samme er tilfældet for politiets praksis i forhold til økonomisk kriminalitet. Også her kan konsekvensen være, at færre sager bliver opklaret. Rigsrevisionens to beretninger får Statsrevisorerne til at udtale 'skarp kritik' i begge tilfælde. En skarp kritik er kritik på næsthøjeste niveau fra Statsrevisorerne.

Beretningen om personfarlig kriminalitet er 'stærkt foruroligende', lyder det fra Statsrevisorerne. - Når politiet ikke tager sager om eksempelvis voldtægt, stalking, vold og menneskehandel alvorligt nok, går det ud over retsfølelsen hos både ofret og i samfundet generelt. Og det kan betyde, at voldsforbrydere slipper fri til at begå ny kriminalitet, lyder det i en samlet udtalelse fra Statsrevisorerne.

Efterforskning udebliver i tusindvis af sager Statsrevisorerne bad i marts 2025 Rigsrevisionen om at undersøge, om politiet henlægger sager uden tilstrækkelig efterforskning – såkaldt 'vask' af sager. Det kom på baggrund af, at en række anonyme politibetjente havde berettet til DR, at de henlægger sager, så basal efterforskning bliver undladt. Det er de blevet pålagt af deres ledelse, lød det. Ifølge Statsadvokaterne sker der dog ingen systematisk eller usaglig henlæggelse af sager om økonomisk kriminalitet i dansk politi.

Det konkluderede Statsadvokaterne i en tilsynsundersøgelse i december. Men billedet er anderledes i Rigsrevisionens beretninger. Rigsrevisionen har eksempelvis fundet 5900 sager om personfarlig kriminalitet og 7100 sager om økonomisk kriminalitet, hvor politiet har oplyst til den forurettede, at de har indledt efterforskning, men efter Rigsrevisionens vurdering foreligger der ikke efterforskningsskridt. Lever ikke op til egne retningslinjer Der savnes dog også fra Rigsrevisionens side en klar definition af, hvad der udgør et efterforskningsskridt.

Rigsrevisionen konkluderer også, at 'tusindvis af sager' om personfarlig kriminalitet er henlagt af politiet, når det skulle være anklagemyndigheden, der gør det. Politiet har også henlagt 'en del sager' med misvisende begrundelse. Derudover er cirka 2000 voldtægtssager oprettet som undersøgelsessager, hvilket betyder færre krav til efterforskningsskridt og tidsfrister.

Men det må de kun 'helt undtagelsesvist' ifølge Rigspolitiets egne retningslinjer. 13 procent af de politiansatte, der arbejder med økonomisk kriminalitet, har også oplyst til Rigsrevisionen, at de har undladt at oprette sager om økonomisk kriminalitet. Statsrevisorerne består af seks medlemmer, der er politisk udpegede, men de er ikke nødvendigvis medlemmer af Folketinget. De har til opgave at kontrollere statens udgifter. Det gør Statsrevisorerne i samarbejde med Rigsrevisionen, der ikke er politikere, men embedsmænd





