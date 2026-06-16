Politiet fandt manden, der stjal sko fra Juul Sko i Skive

En 40-årige mand fra Skive er blevet anholdt for at have stjålet sko fra Juul Sko i Skive. Manden indrømmede at have stjålet skoene, men sagde også, at han havde gjort det i nød. Politiet fandt ham siddende på en bænk på teaterpladsen, hvor kommunen har et værested for udsatte borgere. Det var også der, politiet fandt skotøjsæsken med de stjålne damesko.

Mandag eftermiddag prøvede en mand adskillige par sko hos Juul Sko i Skive uden at finde nogen, han kunne lide. Den 40-årige mand fra Skive snuppede skotøjsæsken og løb ud af butikken uden at betale.

Personalet fulgte efter manden, som løb i retning af teaterpladsen, hvor kommunen har et værested for udsatte borgere. Det var også der, politiet fandt ham siddende på en bænk. Ved siden af ham var skotøjsæsken med de stjålne damesko. Ifølge politiet indrømmede manden at have stjålet skoene, men sagde også, at han havde gjort det i nød.

En kvindelig bekendt på teaterpladsen manglede et par sko, men havde ikke råd. - Han har jo været en barmhjertig samaritaner, men bevæggrunden tager vi altså ikke stilling til, lyder det fra politiassistent Niels Bach. Den seneste tids voldsomme debat om landbruget har fået borgmester og landmand i Ikast-Brande Kommune Ib Lauritsen til at søge juridisk hjælp. Tirsdag aften skal byrådet tage stilling til spørgsmålet, som danmarksdemokraten Marcus Juul Grønbæk har rejst.

- Det er en fast del af Danmark, som minder os om, hvor vi kommer fra. Jeg synes, det hører til der, hvor vi træffer beslutninger, som påvirker vores borgeres hverdag, siger han. Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

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' Alex Vanopslagh, som er formand for Liberal Alliance, er ked af, at han tog en nikotinpose i munden under et interview med Ringkøbing-Skjern Ungdomsråd på Folkemødet på Bornholm. Det oplyser partilederen i et skriftligt svar til - Jeg bruger nikotinposer, og det er jeg ikke stolt af. Derfor fraråder jeg også altid de unge mennesker at begynde på det, når jeg bliver spurgt om det.

Jeg prøver også at holde det væk fra offentligheden, men nogle gange glipper det, og det gjorde det tydeligvis her. Det er jeg selvfølgelig ked af, oplyser han. Interviewet bestod af 'fem hurtige spørgsmål' fra rådet, som henvender sig til børn og unge mellem 12 og 25 år i Ringkøbing-Skjern Kommune. På Tiktok er videoen blevet set knap 34.000 gange.

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I 23 år har Benjamin Skov boet på et bosted i Assens. Han har cerebral parese, sidder i elektrisk kørestol og fungerer ifølge hans bror som en seksårig. Alligevel skal han nu flytte til Skive. 225 kilometer fra hans bror og værge Janus Skov, der bor i Rynkeby. Hos Dansk Ornitologisk Forening (DOF) håber man, det vil gavne fuglelivet, at den grønne trepartsaftale baner vejen for 250.000 hektar ny skov de kommende år.

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