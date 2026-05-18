Politiet efterforsker ikke vold mod Generation Identitær, advarer forsvarsadvokat

Frederik Skov blev udsat for vold, da en gruppe maskerede personer pludselig opsøgte ham og hans medaktivister i Brønshøj. B.T. sætter fokus på den indvandringskritiske gruppe Generation Identitær, der udsættes for vold, chikane og hærværk, som ifølge dem begås af politiske modstandere, mens politiet efter gruppens opfattelse systematisk vender det blinde øje til. Rigsrevisionen kritiserer politiet for at henlægge sager uden reel efterforskning.

Frederik Skov blev udsat for vold, da en gruppe maskerede personer pludselig opsøgte ham og hans medaktivister i Brønshøj. De blev både sparket og slået af personer klædt i sorte hættetrøjer og med halsedisser trukket op over ansigtet.

Episoden var en af tre voldssager, Frederik Skov anmeldte til politiet, men ingen af dem førte til sigtelser. Forsvarsadvokat Mette Grith Stage stiller spørgsmål ved politiets håndtering af sagerne, og Frederik Skov advarer, at der skal ligge en person gevaldigt lemlæstet eller død, før det bliver taget alvorligt.

B.T. sætter fokus på den indvandringskritiske gruppe Generation Identitær, der udsættes for vold, chikane og hærværk, som ifølge dem begås af politiske modstandere, mens politiet efter gruppens opfattelse systematisk vender det blinde øje til. Rigsrevisionen kritiserer politiet for at henlægge sager uden reel efterforskning





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politiet Vold Chikane Hærværk Generation Identitær Rigsrevisionen Politiet Efterforsker Ikke Vold Mod Generation Advarsel Fra Forsvarsadvokat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet henlægger tusindvis af sager uden at informere ofrene - en trussel mod tillidenDet er en alvorlig situation, hvor politiet henlægger tusindvis af sager, herunder alvorlige voldssager, uden at informere ofrene. Det er et brud på tilliden til myndighederne og et signal om, at ofrets liv ikke er meget værd. Samtidig er straffene for personfarlige forbrydelser generelt alt for lave, hvilket er et problem. De lave straffe udgør en sikkerhedsrisiko for almindelige borgere, da forbryderne hurtigt er tilbage og kan begå nye ugerninger.

Read more »

Kong Frederik, prinsesse Isabella besøger dronning Margrethe på RigshospitaletDronning Margrethe, der stadig 'er velbefindende', blev besøgt af kong Frederik og prinsesse Isabella på Rigshospitalet. De besøgte dronningen, da hendes helbredets nåde foreløbig ikke er blevet offentligt afsløret.

Read more »

Politiet, sportslokaler, familie og cykel: Nyheder i både Silkeborg, Viborg og ItalienPå denne weekend var der masser af begivenheder at dele. Et politi besøg i Silkeborg, en premiere af en film om en familie med en kanin på Facebook og en sejr til en cykelsportar. Men der var også dramatisk tid for Viborg HK-kvinderne.

Read more »

Kong Frederik giver opdatering på dronning Margrethes helbredKong Frederik gav en kort opdatering på dronning Margrethes tilstand efter operation for at udvide hjertets kranspulsåre. Frederiks besøg i Aarhus, hvor AGF fejrer Superligaguldet, blev dog tilberedt med en opdatering på dronning Margrethes helbred.



Hun var indlagt fra torsdag, hvor hun fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, og blev udskrevet igen fredag middag.

Read more »