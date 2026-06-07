Politiet bekræfter dødsfald i forbindelse med ulykke i hjemmet

En anmeldelse om en ulykke i hjemmet fik politiet, ambulance og brandvæsen til at rykke ud til en adresse på Lundbakvej ved Pandrup. En 33-årig mand mistede livet som følge af ulykken.

Foto: 1Xela / Shutterstock.com Lige nu læser andre Klokken 06.30 søndag morgen indløb der en anmeldelse, som fik både politi, ambulance og brandvæsen til at rykke ud til en adresse på Lundbakvej ved Pandrup.

Her fandt redningspersonalet en 33-årig mand, der endte med at miste livet som følge af en ulykke, skriver Ritzau. Vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi oplyser, at hændelsen efter alt at dømme er en ulykke i hjemmet. Politiet understreger, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget, der peger i retning af, at der er tale om en forbrydelse. Det fremgår desuden af Beredskabsstyrelsens indberetningssystem, at anmeldelsen blev registreret som redning af fastklemt i maskine eller lignende.

Her præciserer Nordjyllands Politis dog, at denne formulering er standardiseret og derfor ikke nødvendigvis er helt dækkende for hændelsesforløbet. Vi er til stede og undersøger de nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet. De pårørende er underrettet,” lyder det fra vagtchefen i en meddelelse på Politi Update





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