Politiet anholder spøgelsen og 'first movers': Indbrudssagen i Skive

To mænd, der havde forsøgt at bryde ind i en guldsmedeforretning med en vinkelsliber, blev anholdt og sigtet for forsøg på indbrud natten til onsdag. Politiet anholdt også en spøgelse, da en politibetjent så en 54 år gammel mand ligge helt viklet ind i et hvidt lagen i en baggård. Bag ham stod en 28-årig mand og trykkede sig ind mod væggen. Tార్get blev skudt op, og spøgelsesidentifikationen var brevet i sagen.

Flere detaljer er dukket op i sagen om to mænd, der natten til onsdag forsøgte at bryde ind i en guldsmedeforretning. Klokken 03.44 modtog lokalpolitiet i Skive en anmeldelse om, at der stod et spøgelse med en vinkelsliber og forsøgte at bryde ind ved Guldsmed Østergaard på Nørregade i Skive.

Ifølge politiet brugte spøgelset vinkelsliberen til at skære i metalgitteret foran guldsmedeforretningens indgangsparti. - Det har jo larmet helt vildt. De omkringboende er formodentlig blevet vækket af det, vurderer Niels Bach, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Skive. Da politiet kom frem til stedet fem minutter senere, var spøgelset væk.

Den ene politibetjent blev ved forretningen, mens den anden løb ad en smøge ind til en baggård. Her lyste han ned i en kælderskakt og så en 54 år gammel mand ligge helt viklet ind i et hvidt lagen. Bag ham stod en ikke-udklædt 28-årig mand og trykkede sig ind mod væggene..





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indbrud Spilfilm Spøgelse Linneforretning Politischef Vinduepaneler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet efterlyser gerningsmænd i SkivePolitiet efterlyser tre ukendte gerningsmænd, der slog en 19-årig mand i Skive Anlæg natten til søndag.

Read more »

Politiet kritiseres for forskelsbehandling i efterforskningen af voldtægtssager, voldsepisoder og stalkingEn undersøgelse fra Rigsrevisionen har belyst, hvor efterforskningen af voldtægtssager, voldsepisoder og stalking adskiller sig mellem politikredse, hvilket er blevet bemærket af Statsrevisorerne. Der er blevet kritiseret for den manglende ensarthed i politikets håndtering af sagerne.

Read more »

Mand sælger skindjakker fra bil i centrum af SkivePolitiet i Skive advarer om en mand, der i tirsdags eftermiddag stod ved Sparekassen Balling i centrummet og solgte skindjakker fra sin gråblå Nissan Qashqai. Han præsenterede sig som italiener og lokkede flere købere, herunder en 56‑årig mand, der købte fem jakker for 3000 kroner. Politiet mistænker ikke, at jakkerne er stjålne, men påtaler risikoen ved private gadehandler og efterforsker nu den mobile sælger.

Read more »

Arizona sheriffsomgivelserne bekræfter, at politiet er nærmere at løse sagen.According to media reports, Chris Nanos, the sheriff in Arizona, gives the impression that they are closer to solving the tragic case, although after-search continues.

Read more »