Politiet anholder mand, der angreb en 18-årig ven på Fyn

Politiet anholdt en 19-årig mand for at anklage ham for at have angrebet en 18-årig ven på Fyn med en kniv. Han blev anholdt efter et knivstikkeri på en nat, hvor der var mange mennesker i byen, og der blev fundet spor, der pegede på ham som griber.

Politiet stødte natten til torsdag på en 18-årig mand i Vejen og fandt ham med skader fra knivstik, efter at en 19-årig mand herfra var blevet anholdt for knivstikkeri på manden gennemført natten til torsdag.

Manden blev anholdt på en adresse i nærheden, da der var efterforskning, der pegede på ham. Politiet har en 19-årig mand anholdt med henblik på sagsbehandling og mulig fremstilling i grundlovsforhør for kvalificeret vold, efter at en patrulje havde stødt på ham klokken 02.32 på Fynsgade i Vejen. Statsadvokaten vil i løbet af torsdagen træffe afgørelse angående sagsbehandling.

Vagtchefen har ingen oplysninger om, hvorvidt de to mænd kendte hinanden i forvejen og kan heller ikke oplyse, om nogen af dem er kendt fra tidligere kriminalitet





