Politiet advarer: Unge drikker for meget alkohol før Fredagskoncerter i Tivoli Friheden

Politiet i Østjylland appellerer til forældre om at tage ansvar for deres børns alkoholindtag i forbindelse med Tivoli Frihedens populære Fredagskoncerter. Mange unge indtager store mængder alkohol før ankomst, hvilket fører til uorden i området og synlig berusning selv blandt helt unge. Tivoli og politiet samarbejder for at skabe tryghed, men understreger vigtigheden af, at forældrende engagerer sig proaktivt.

Tivoli Friheden trækker hver fredag tusindvis af unge mennesker til sine populære koncerter, men politiet udtaler sig om en bekymringvækkende tendens. Ifølge Østjyllands Politi har de unge et uhensigtsmæssigt højt alkoholindtag før koncerterne, hvilket medfører konsekvenser i det omgivende område.

Tomme flasker, glasskår og unge der bliver opkastet ved bustoppesteder er nogle af de første tegn. På sociale medier appellerer politiet derfor direkte til forældre om at tage et større ansvar og engagere sig i, hvad deres børn laver, især mellem skoletid og koncertstart. Politiet fortæller, at de ofte må ringe til forældre, fordi unge ikke kan tage vare på sig selv, og de bemærker endog børn ned til 12 år, der er synligt berusede i Aarhus' midtby.

Politikkommissær Rasmus Houmann understreger, at dette ikke kun er et problem ved Tivoli, men en generel tendens ved store ungdomsarrangementer. For at skabe tryghed samarbejder politiet tæt med Natteravnene, SSP-medarbejdere og Tivoli Friheden. Administrerende direktør i Tivoli, Henrik Ragborg Olesen, deler opfordringen til forældrene og anerkender, at mange unge mangler erfaring med at kombinere koncertdeltagelse og alkohol. Han understreger dog, at Tivoli ikke kan styre, hvad folk har indtaget inden de ankommer.

Ifølge direktøren har Tivoli Friheden allerede en aldersgrænse på 14 år for unge uden voksen til fredagskoncerter, og en eventuel højning af grænsen vil ikke ske midt i sæsonen af hensyn til de allerede købte sæsonkort. En lokal nabo, Jørgen Mikkelsen, beskriver, hvordan han ofte finder vodkaflasker kastet ind i sin have, og udtrykker bekymring for, at nogle forældre ikke har tilstrækkelig kontrol. Han finder det sørgeligt at se så unge mennesker berusede.

Samfundet kræver en fælles indsats, og alle parter er enige om, at forældre har et afgørende ansvar for at sikre, at deres børn har positive og sikre rammer, når de udgår for at deltage i sociale begivenheder





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tivoli Friheden Fredagskoncerter Alkohol Ungdom Forældreansvar Østjyllands Politi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

To unge kravler over hegn og sætter sig på heste i SkiveTo unge har kravlet over et hegn og sætter sig på heste i Rasmus Nielsens hestefold i Højslev ved Skive. Videoerne er blevet lagt op på sociale medier og har ført til mange hadske beskeder online.

Read more »

Hjallerup Marked: Ekstra fokus på unge menneskerNordjyllands største festmarked, Hjallerup Marked, har i år ekstra fokus på at passe på de unge mennesker, der deltager på markedet. Formanden for markedsudvalget, Michael Ottesen, fortæller, at de har desværre mange unge, der bliver ked af det, når de bliver for fulde, og at de gerne vil hjælpe dem hjem. De har også rykket ind centralt mellem markedsteltet og tivoliet for at undgå, at folk opholder sig ude i hjørnerne, hvis de bliver dårlige.

Read more »

Unge på Skive Festival bliver kørt hjem af deres forældrePå Skive Festival er det ikke sjældent, at unge får kørt hjem af deres forældre eller venner forældre, da de ikke selv har køretøjer på festivalen.

Read more »

Anmeldelse: Overraskende comeback - Årets Tivoli-revy smadrer Cirkusreyven!Efter et par bøvlede år er årets Tivolirevy i absolut topform. Læs B.T.s anmeldelse af premieren herunder.

Read more »