Politiet advarer om tricktyverier, youtuber skal betale bøde og flere andre nyheder

Politiet forbereder sig på sommeren og advarer om tricktyverier. En youtuber skal betale 120.000 kroner for at have overtrådt markedsføringsloven. En 20-årig mand blev fundet død i Gudenåen. En B-52-bombefly er styrtet ned på Edwards Air Force Base i USA. FN's generalsekretær reiser til Haiti for at vise solidaritet med ofre for vold. Dansk Erhverv hjælper med genopbygningen af et kloster i Ukraines hovedstad. Et B-52-fly fra det amerikanske luftvåben er styrtet ned kort efter afgang. En kvinde blev 63 år gammel og døde af en blodprop.

Politiet forbereder sig på sommeren og advarer om tricktyverier. En youtuber skal betale 120.000 kroner for at have overtrådt markedsføringsloven. En 20-årig mand blev fundet død i Gudenåen.

En B-52-bombefly er styrtet ned på Edwards Air Force Base i USA. FN's generalsekretær reiser til Haiti for at vise solidaritet med ofre for vold. Dansk Erhverv hjælper med genopbygningen af et kloster i Ukraines hovedstad. Et B-52-fly fra det amerikanske luftvåben er styrtet ned kort efter afgang. En kvinde blev 63 år gammel og døde af en blodprop





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tricktyverier Youtuber Bøde B-52-Bombefly FN's Generalsekretær Haiti Dansk Erhverv Kloster Ukraine B-52-Fly

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gigantisk tragedie: Politiet tog fejl og dræbte 9-årig pigeEn familieferie forvandlede sig til et mareridt i Pakistan.

Read more »

Michael Jackson i Struer - Politiet forbereder sig på flere anholdelserMichael Jackson i Struer har taget navnet fra den kendte popstjerne, men politiet er stadig i gang med at efterforske en bandekonflikt i Herning og Ikast. Politietinspektør Hans Roost understreger, at de er tilfredse med anholdelsen af en 16-årig dreng, der er sigtet for at være i besiddelse af en hjemmelavet bombe.

Read more »

Afføring og væltet gravsten: Fulde norske cyklister hærger kirkegårdMenighedsrådet ved Raabjerg Kirke syd for Skagen har meldt en gruppe norske cyklister til politiet.

Read more »

Vrede dyrevenner er sikre på, at robotplæneklipper dræbte tre ællingerDe tre ællinger har udløst over 120 vrede kommentarer på Facebook.

Read more »