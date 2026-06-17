Politiet advarer: Flere hændelser i Midt- og Vestjylland

En række hændelser har præget Midt- og Vestjylland den seneste tid, herunder mistænkelig aktivitet i Lind, en verserende bandekonflikt i Herning og Ikast, samt indbrud i et kirkehus. Politiet opfordrer til årvågenhed.

Den seneste tid har Midt- og Vestjylland været ramt af flere kriminelle hændelser, der har sat politiet i alarmberedskab. I byen Lind syd for Herning har der været en række indbrud, hvilket fik politiet til at opfordre beboerne til at være ekstra opmærksomme.

En borger fulgte denne opfordring tirsdag, da han lagde mærke til en orange Peugeot 208, der parkerede uden for hans hjem i Knudmoseparken. Bilens fører steg ud, tændte en cigaret og kiggede interesseret på villaerne i kvarteret. Selvom manden ikke foretog sig noget ulovligt, var bilens nummerplader mistænkelige. De skulle have siddet på en Toyota Aygo, men sad nu på Peugeotten.

Politikommissær Erik Kristensen fra lokalpolitiet i Herning understreger, at sådanne observationer er værdifulde, da de kan indikere forberedelse til indbrud. Manden beskrives som østeuropæisk af udseende, mørkhåret, 30-40 år, almindelig af bygning og med tatoveringer op ad halsen. Han bar en sort kasket og en dunvest. Politiet opfordrer enhver, der genkender beskrivelsen eller har set bilen, til at kontakte lokalpolitiet.

Samtidig minder politiet om, at ferieperioden nærmer sig, hvilket ofte fører til flere indbrud i tomme huse. Samtidig verserer der en bandekonflikt i Herning og Ikast, der har krævet intens politiindsats. Onsdag fik fem personer forlænget deres varetægtsfængsling ved Retten i Herning til 10. juli. De er sigtet for forbrydelser relateret til konflikten mellem to grupper: den forbudte gadebande Loyal to Familia (LFT) og rockergruppen Comanches MC.

Konflikten brød ud for en måned siden, og politiet har siden arbejdet målrettet på at stoppe voldsspiralen. Politikommissær Jan Nørum oplyser, at der er tale om alvorlige sager, og at man fortsat har fokus på at forebygge yderligere optrapning. I et andet indbrud, der fandt sted ved Lee Kirke nord for Bjerringbro, blev ni stole af mærket FDB stjålet til en samlet værdi af 32.000 kroner.

Indbrudstyven eller -tyvene smadrede en rude for at komme ind og forlod derefter stedet gennem hoveddøren med stolene. Derudover var flere udendørs lampeskærme skruet af og pærer fjernet, formodentlig for at forhindre, at sensorer tændte lyset. Politiet efterforsker sagen og håber på tip fra offentligheden. Trods de mange alvorlige hændelser byder vejret på en positiv overraskelse.

Et højtryk over Europa giver danskerne en weekend med varmt sommervejr, hvor temperaturerne kan nå op til 30 grader. Det er en velkommen kontrast til de dystre nyheder om kriminalitet, og politiet håber, at et godt vejr kan få folk til at være mere udendørs og dermed øge den naturlige overvågning i nabolagene. Uanset hvad opfordrer politiet til fortsat årvågenhed og til at anmelde mistænkelig adfærd





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