Politiet advarer: Cykelholdere stjæles fra turister i sommerhusområder

En stigende tendens til tyveri af cykelholdere fra biler i sommerhusområder får politiet til at advare turister om at sikre deres udstyr bedst muligt.

Sommeren nærmer sig, og det betyder højsæson for udenlandske turister i sommerhusområderne ved vestkysten. Desværre følger der også en stigning i tyverier med, især af cykelholdere, der er monteret på biler.

Politikommissær Niels Kristensen fra lokalpolitiet fortæller, at de netop har modtaget årets første anmeldelse af denne type tyveri, som fandt sted ved et sommerhus i Vorupør. Her blev en cykelholder med plads til tre til fire cykler stjålet i nattetimerne, og værdien af sådanne holdere ligger typisk mellem 3.000 og 5.000 kroner. Politiet forventer, at der vil komme flere anmeldelser i den kommende tid, især i populære turistområder som Klitmøller og Hanstholm.

Cykelholdere er en yndet genstand at stjæle, fordi de let kan fjernes og ofte indeholder dyre cykler. Politiet opfordrer derfor turister til at være ekstra opmærksomme og sikre deres cykelholdere bedst muligt. Det kan for eksempel gøres ved at låse holderen fast til bilen med en ekstra kæde eller ved at fjerne cyklerne om natten. Derudover anbefales det at parkere synligt og undgå afsidesliggende områder.

Tyverierne sker ofte om natten, når turisterne sover, og gerningsmændene opererer hurtigt og diskret. Politiet patruljerer områderne, men opfordrer også til, at naboer og turister holder øje med hinanden. Hvis man ser mistænkelig aktivitet, bør man straks kontakte politiet på 114. Skulle man desværre blive udsat for tyveri, er det vigtigt at anmelde det hurtigst muligt, så politiet kan handle og forebygge fremtidige hændelser.

Med en stigende turistsæson håber politiet, at denne advarsel kan mindske antallet af tyverier og give alle en tryggere ferieoplevelse





