Politibil påkørt idet påsejling af bil

Den 20-årige mand kunne ikke følge politiets anvisninger, stod under påvirkning af stoffer og havde ikke kørekort, alt sammen endte i en bil, der var påkørt en politibil.

Et politilik, der endte med en påkørsel af en politibil, fandt sted tirsdag formiddag i Viborg, fortæller Henrik Hansen, politiassistent ved lokalpolitiet i Viborg. En 20-årig mand, der går under en ukendt adresse, så en politibetjent på en motorcykel vest for Viborg og parkerede derefter en personbil i vejkanten.

Da betjenten ankom med sin motocykl for at gribe fat i et håndtag på siden, fortsatte bilen i fuld fart, og efterkom ingen politiets anvisninger. Politiet forsøgte at lægge et sømbælte ud, men føreren af bilen kom uden om det. Kort efter blev en patruljebil påkørt og rullede over. Da bilen nærmede sig Bilka i Viborg, lykkedes det politiassistenten at få bilen til at køre i fra, hvorefter den endtes i en kulsæk.

Føreren af bilen blev anholdt på sigtelse for at ikke følge politiets anvisninger, at køre under påvirkning af stoffer, at have kørt uden kørekort og at have hash i lommen





