Politibetjent glemte pistol på restaurant – nu er bøden fastsat

En politibetjent har modtaget en bøde på 10.000 kroner efter en alvorlig hændelse, hvor vedkommende efterlod sin skarpladte tjenestepistol på en restaurant. Denne sag er blot én ud af flere bekymrende episoder, der fremhæves i Den Uafhængige Politiklagemyndigheds ( DUP ) årsberetning for 2025, som blev offentliggjort tidligere på ugen.

Pistolen blev opdaget af det opmærksomme restaurantpersonale i en taske, der udover våbnet også indeholdt et politiskilt og et magasin med ammunition. DUP foretog en grundig efterforskning af sagen, der blev kategoriseret som pligtforsømmelse. Som følge heraf udstedte Statsadvokaten en bøde på 10.000 kroner, hvilket den pågældende betjent har accepteret at betale. Denne specifikke hændelse er desværre ikke isoleret.

Årsberetningen afslører en anden sag, hvor en politiansat under en tjenesteopgave efterlod sin taske, der indeholdt en tjenestepistol og flere ammunitionsmagasiner, på et kundetoilet på en tankstation. Igen var det personalet, der fandt den glemte taske. DUP har valgt at rejse en sigtelse for pligtforsømmelse i denne sag, som i øjeblikket afventer en afgørelse fra Statsadvokaten.

Tendensen med glemte tjenestevåben er ikke ny, og minder om en lignende episode i 2020, hvor en betjent efterlod sin skarpladte pistol på et toilet på Herlev Hospital, mens han var udstationeret til at bevogte en drabssigtet dreng, der var indlagt. Betjenten hævdede, at han hurtigt opdagede fejlen og nåede at hente pistolen, før drengen fik adgang til den. Drengen fremlagde dog en anden version af begivenhederne og forklarede, at han selv opdagede pistolbæltet og informerede betjenten om det.

Disse sager rejser alvorlige spørgsmål om rutiner og opmærksomhed i forbindelse med håndtering af tjenestevåben. Udover de konkrete sager med glemte våben tegner DUP’s årsberetning et billede af en myndighed, der er under et stigende pres. I det forgangne år modtog DUP hele syv procent flere straffesager, der vedrørte potentielle lovbrud begået af politifolk, sammenlignet med det foregående år. Stigningen i adfærdsklager var endnu mere markant, med en stigning på hele 24 procent.

Det er dog vigtigt at bemærke, at kun et lille mindretal af disse sager resulterer i alvorlige konsekvenser. Af de 554 straffesager, der blev afgjort i 2024, førte langt de fleste til en afvisning eller en beslutning om at indstille efterforskningen. Kun ti sager gav tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale. Et lignende mønster ses i behandlingen af adfærdsklagerne.

DUP afgjorde 1.152 sager, hvoraf kun 26 resulterede i egentlig kritik af den pågældende betjent. I yderligere 40 sager blev adfærden vurderet som enten beklagelig eller uhensigtsmæssig. Dette indikerer, at selvom antallet af klager og sager stiger, er det sjældent, at der er tilstrækkeligt bevis til at fastslå alvorlig forseelse





Politibetjent Pistol Bøde DUP Pligtforsømmelse Årsberetning Kriminalitet Tjenestevåben

