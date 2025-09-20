Politi slår ned på kørsel mod ensretning i Køge efter klager fra borgere

Midt- og Vestsjællands Politi har gennemført en målrettet kontrolindsats i et område i Køge, hvor bilister gentagne gange er blevet grebet i at køre mod ensretningen. Initiativet kommer efter adskillige klager fra bekymrede borgere, der har oplevet farlige situationer og hensynsløs kørsel. Flere er taknemmelige.

I Køge Kommune er der tilsyneladende et område, hvor en del trafikanter ignorerer færdselsreglerne, specifikt ensretningen, hvilket har ført til bekymring og politiets indgriben. Området er tydeligt skiltet, hvilket indikerer retningen, men det ser ikke ud til at afskrække alle bilister fra at køre modsat færdselsretningen. Midt- og Vestsjællands Politi har modtaget adskillige klager fra bekymrede borgere, som har oplevet farlige situationer og hensynsløs kørsel.

Klagerne har primært vedrørt bilister, der kører i den forkerte retning, hvilket skaber utryghed og potentielle ulykker. Denne bekymring har nu fået politiet til at reagere og gennemføre en målrettet kontrolindsats i området over flere dage.\Kontrollen har resulteret i, at lovovertrædere er blevet både standset og straffet. Denne indsats er blevet mødt med positive reaktioner fra lokalsamfundet. Politiet beretter, at flere beboere i området, helt uafhængigt af hinanden, har henvendt sig til betjentene for at udtrykke stor taknemmelighed for indsatsen. De fremhæver især den øgede tryghed, som politiets tilstedeværelse har medført. Flere beboere har fortalt, at de før politiets kontrol ikke turde lade deres børn færdes frit på vejene på grund af den hensynsløse kørsel og den konstante risiko for bilister, der kørte mod ensretningen. Også de vejfolk, der arbejder i området, har udtrykt stor tilfredshed med politiets indsats. De pointerer, at deres arbejde på vejen indimellem er præget af stor risiko, især når bilister ignorerer ensretningen og kører modsat færdselsretningen, hvilket kan bringe dem i livsfare. Politiet forsøger derfor at sikre en tryg arbejdsplads for de ansatte og sikre at borgerne kan færdes uden frygt.\Konsekvenserne for at køre mod ensretningen er alvorlige. Ud over et klip i kørekortet er der en bøde på 2.500 kroner. Heraf går 2.000 kroner til en bøde, mens de resterende 500 kroner går til Offerfonden. Denne straf er en del af politiets strategi for at afskrække potentielle lovovertrædere og understrege vigtigheden af at overholde færdselsreglerne for at skabe en tryg og sikker trafik. Politiet fortsætter med at overvåge området og vil gennemføre yderligere kontrol for at sikre, at færdselsreglerne bliver overholdt, og at området bliver sikkert for alle trafikanter og beboere. Den positive respons fra lokalsamfundet understreger vigtigheden af politiets indsats og viser, at politiets tilstedeværelse og fokus på trafikforseelser skaber en reel forskel i borgernes oplevelse af tryghed





