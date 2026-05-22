Politi og myndigheder skruer op for indsatser efter bandekonflikt i Midt- og Vestjylland

Politi og myndigheder har intensiveret indsatser for at forebygge alvorlig kriminalitet efter en eskalering af en bandekonflikt i Midt- og Vestjylland. SSP-samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi er blevet skærpet, og der er blevet sat op til et ugentligt møde mellem politi og kommune i banderådet.

Politi og myndigheder skruer op for indsatser, der kan være med til at forebygge alvorlig kriminalitet. Det sker efter de seneste dages eskalering af en bandekonflikt i Midt- og Vestjylland.

En bandekonflikt er eskaleret i Midt- og Vestjylland, og det har resulteret i flere store politiaktioner i ugens løb. I forlængelse af det er SSP-samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi også blevet skærpet. Vi vil rigtig gerne forhindre, at der flere unge, som bliver fristet af de grupperinger, vi ser lige nu, siger SSP-leder Lise Kjærgaard.

Konkret betyder det intensiverede samarbejde, at der i endnu højere grad skal udveksles informationer mellem skoler og SSP om de skoleelever, der er i potentiel fare for at komme ud i kriminalitet. Udover at intensivere samarbejdet mellem skoler og SSP, er der også blevet skruet på endnu et håndtag for at komme bandekonflikt til livs. Siden 2016 har der eksisteret et såkaldt banderåd i kommunen, som består af et samarbejde mellem Midt- og Vestjyllands Politi og Herning Kommune.

Normalt bliver der afholdt fire årlige møder i banderådet - men i kølvandet på de seneste dages hændelser er det nu besluttet at holde et ugentlig møde mellem politi og kommune. Ifølge Helle Kyndesen, der er politidirektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, sker dette for at skabe øget tryghed og sikkerhed for borgerne. Banderådet er et samarbejdsforum, der fokuserer på problematikker omkring den banderelaterede kriminalitet.

Det handler blandt andet om at spotte helt unge, som begynder at bevæge sig i de forkerte kriminelle miljøer og sætte ind med en forebyggende indsats, der bryder båndet til de kriminelle grupper. I forbindelse med bandekonflikten er der blevet varetægtsfængslet en 16-årig dreng. Han er sigtet for at have kastet med en håndgranat





Midt- og Vestjyllands Politi og Herning Kommune intensiverer samarbejdet mod kriminelle grupperingerRetten i Herning varetægtsfængsler en 16-årig dreng for at have besiddet og kastet en håndgranat mod en adresse på Fruehøjvej i Herning. Midt- og Vestjyllands Politi og Herning Kommune har øget deres samarbejde med henblik på at hjælpe hinanden i kampen mod kriminelle grupperinger. Politiet forklarer, at der er en bekymrende udvikling, når man ser 16-årige involveret i farlig kriminalitet, og de samarbejder om at løse problemstillingen.

