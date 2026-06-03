Politi advarer mod falske bankbude og flere hændelser i Midt- og Vestjylland

Midt- og Vestjyllands Politi advarer mod falske bankbude, der opsøger borgere i hjemmet. Derudover rapporteres om trafikuheld, svindel-sms, anholdelse på restauration og ulovlig kørsel fra udrejsecenter. Samtidig offentliggøres Superliga-programmet, og der er transfers i fodbold.

Midt- og Vestjyllands Politi har onsdag eftermiddag udsendt en advarsel om, at falske bankbude igen er på spil i området. Vagtchef Rasmus Poulsen oplyser til TV MIDTVEST, at politiet har modtaget flere henvendelser fra borgere, primært i Holstebro-området, men også i andre dele af kredsen.

De falske bankbude opsøger folk i deres hjem og udgiver sig for at være fra banken for at lokke bankoplysninger, hævekort eller lignende ud af dem. Politiet understreger, at banken aldrig vil henvende sig på den måde, og opfordrer til at være på vagt. Hvis man bliver kontaktet, bør man straks kontakte politiet. Samtidig har der været flere andre hændelser i regionen.

En taxachauffør i Bjerringbro undgik med nød og næ et alvorligt uheld, da en bilist kørte over for rødt i et lyskryds. Chaufføren, Jesper Gjøttrup Steensig, fortæller, at det kunne være gået grueligt galt, hvis han ikke havde set den anden bil. Uheldet skete på hovedvejen mellem Viborg og Skive, og politiet rykkede ud til stedet. Desuden advarer Q-Park mod en svindel-sms, der fremstår som en meddelelse fra dem med teksten: Q-Park: Der er registreret en uafsluttet parkering.

Se dine oplysninger. Virksomheden anbefaler, at man sletter beskeden og ikke klikker på linket. I Lemvig måtte politiet tirsdag aften anholde en 39-årig udenlandsk statsborger, der opførte sig truende og beruset på en restauration på havnen. Han blev sigtet for at skabe postyr og for brud på knivloven.

Onsdag formiddag blev han løsladt. På udrejsecentret Kærshovedgård i Bording blev en 22-årig ukrainer natten til onsdag sigtet for at køre bil, selvom han var frakendt førerretten og ikke må køre, da han bor på centret. Bilen tilhørte en 41-årig cubaner, der også bor på udrejsecentret, og han blev sigtet for at overlade køretøjet til en, der ikke lovligt kan føre det. Politiet oplyser, at begge er sigtet efter lovgivningen.

På sportsfronten er der også nyt. Superliga-programmet for den kommende sæson er offentliggjort. Viborg FF starter med hjemmekamp mod OB 24. juli, FC Midtjylland møder Sønderjyske på udebane 26. juli, og Silkeborg IF skal til Randers samme dag. Forsvarsspilleren Henrik Dalsgaard, der spillede i FC Midtjylland fra 2021 til 2024 og var anfører, er stoppet, mens Jean Manuel Mbom, der har været i Viborg siden 2023, skifter til tyske VfL Bochum i 2.

Bundesligaen. Den 26-årige tysker nåede 90 kampe for Viborg og skal nu spille under tidligere AGF-træner Uwe Rösler. Politiet opfordrer til at være opmærksomme på svindelnumre og huske, at banken aldrig beder om personlige oplysninger på den måde. Borgerne bør også være forsigtige med at åbne mistænkelige sms'er og aldrig udlevere kortoplysninger til fremmede.

Ved mistanke om svindel eller andre kriminelle handlinger bør man kontakte politiet på 114





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