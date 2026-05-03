Planternes erobring af land: Et vendepunkt i Jordens historie

En dybdegående artikel om, hvordan planternes udvikling og bevægelse fra vand til land forandrede Jorden for altid, fra atmosfærens sammensætning til skabelsen af nye økosystemer og livsformer.

Videnskab.dk's redaktion prioriterer indholdet og styrer de redaktionelle processer uafhængigt af fondene. De første planter udviklede sig fra grønne alger og begyndte at bevæge sig op på land for omkring 470 millioner år siden.

Videnskab.dk udgiver både artikler skrevet af journalister og forskere. Når forskere står bag, er artiklerne mærket op som 'Forskerne Formidler'. De første planter udviklede sig fra grønne alger og begyndte at bevæge sig op på land for omkring 470 millioner år siden. For omkring 500 millioner år siden bestod det meste af Jordens overflade af klippegrund og tør jord.

Men så skete der noget helt afgørende: Planter begyndte at vokse på land. Det var ét af de mest skelsættende øjeblikke i Jordens historie; et vendepunkt, der forandrede planeten for altid. Som geolog interesserer jeg mig for, hvordan mangfoldigheden af flora og fauna, altså planter og dyr, har ændret sig gennem tiden. Planternes fremkomst havde en afgørende bivirkning: Den frigiver ilt, som den farveløse, lugtfrie luftart, vi er afhængige af for at kunne trække vejret.

I begyndelsen indeholdt Jordens atmosfære næsten ingen ilt, men over millioner af år udledte fotosyntetiserende organismer som alger og visse bakterier langsomt ilt til luften, hvilket banede vej for større og mere komplekst liv. Uden iltproducerende organismer ville dyr, som for eksempel mennesker, aldrig være opstået. Indimellem var de dækket af vand, andre gange blev de eksponeret for luft. Netop disse omskiftelige forhold hjalp dem gradvist med at tilpasse sig et liv på land.

Hvordan kunne de undgå at tørre ud? Hvordan kunne de holde sig oprejst uden at flyde? Og hvordan kunne de hente vand og næring fra den knastørre jord? Planterne udviklede også stærkere cellevægge, der gjorde det muligt at stå oprejst trods tyngdekraften.

Denne illustration af Cooksonia-planter viser deres kraftige stængler. Da de bredte sig på land, var deres rødder med til at nedbryde klippegrunden til jord i en proces kaldet forvitring. Planterne udledte også ilt til atmosfæren, hvilket forbedrede luftkvaliteten og gjorde det lettere for dyrene at ånde. Samtidig skabte de nye levesteder og fødekilder, som gav insekter og andre dyr mulighed for at bevæge sig fra vand til land.

Da planterne først havde fået fodfæste på land, tog evolutionen for alvor fart. For cirka 360 millioner år siden dækkede enorme skove store dele af Jorden. Landskabet blev domineret af kæmpemæssige bregner og træagtige planter. Enkelte var mere end 30 meter høje.

Det gjorde det muligt for planterne at vokse sig højere og mere robuste, fordi vand kunne transporteres fra rødderne og op til bladene. De tidlige nåletræer udviklede sig også i denne periode. Senere kom blomsterne, som gjorde det lettere at tiltrække dyr som insekter og fugle, der spredte pollen og frø. I dag udgør blomsterplanter langt størstedelen af de planter, vi omgiver os med, fra træer og græs til frugt og grøntsager.

De ændrede atmosfæren, skabte jord og byggede økosystemer, der gjorde livet på land muligt for dyr. Danske forskere har påpeget, at vores forståelse af livets opståen på Jorden muligvis skal revurderes.

Planter Evolution Jordens Historie Fotosyntese Ilt Livets Oprindelse

