Pirattaxaer på Skive Festival: Fem tilfælde af snyd og tyverier i løbet af 24 timer

Politiet er ved at være trætte af, at folk ikke lytter efter advarsler mod pirattaxaer. Under Skive Festival er en enkelt gerningsmand formodes at have udført mindst fem overfald på blot 24 timer, hvor hasardagere er blevet attacked efter at være steget ind i en sort VW eller en hvid Tesla. Ofrene er alle lokale, og gerningsmanden er beskrevet som en mann med mellemøstligt udseende.

Pirattaxa er er igen i fokus efter en serie af ran og tyverier under Skive Festival , hvor en enkelt gerningsmand formodes at have udnyttet forskellige ofre over en periode på kun 24 timer.

Ifølge politiet er der tale om fem separate tilfælde, hvor passagerer er blevet的攻击 efter at være steget ind i en privatbil, der fungerede som ulovlig taxachauffør. Gerningsmanden beskrives som en ikke-etnisk dansker med mellemøstligt udseende og har i de fleste tilfælde brugt en sort VW Golf, mens en enkelt gang blev en hvid Tesla brugt.

Ofrene er alle lokale eller fra omegnen, hvilket gør det endnu mere uforståeligt for politiet, at folk falder for denne type fidus, især når der år efter år advares mod at bruge pirattaxaer under festivalen. I det første tilfælde blev en 23-årig mand fra Højslev hentet uden for festivalspladsen og kørt mod hans hjem. Undervejs stoppede chaufføren, dansede en smule med manden og løb så tilbage til bilen, kørte afsted og efterlod ofret på vejen.

Da manden mærkede efter, var hans iPhone 17 væk. Omkring en halv time senere blev en 43-årig mand samlet op af samme bil og sat i retning Vestsalling. Her krævede chaufføren betaling via MobilePay, og da det ikke fungerede, blev kortbetaling forsøgt, men også uden vellykket udfald. Under kørslen stoppede chaufføren for at tænde en joint.

Da den 43-årige steg ud for at forlade bilen, gjaldt chaufføren det samme, gik så op på manden og pustede røg direkte i hans ansigt, inden han kørte i stykker. Ofret opdagede først ved at være nået frem, at både telefon og en pung med 2.000 kroner var stjålet. Endnu en 23-årig mand blev tagen med på samme slags tur, denne gang til Højslev.

Undervejs bemærkede han flere jointskodder i bilen og kunne pludselig ikke finde sin telefon, hvorpå han fik chaufføren til at stoppe for at kontrollere lommerne. I det øjeblik bilen stoppede, kørte den dog væk i mørket. Hans telefon indeholdt desværre et betalingskort, og inden kortet kunne spærres, var 30.000 kroner overført fra hans konto til en anden modtager.

Den sidste hændelse fandt sted lørdag aften og søndag nat, hvor den samme bil igen blev brugt til at tage en telefon og forsøge at snyde endnu en kunde for penge. Politiinspektør i Region Midtjylland udtrykker frustration over, at folk ikke lytter til advarslerne og fortsætter med at bruge pirattaxaer, især når alle berørte er fra lokalområdet og burde have kendskab til risikoen.

Han slår fast, at det må stoppe nu, og håber, at næste års festival ikke vil se lignende hændelser. Gerningsmanden er endnu ikke identificeret, men beskrivelsen er ens i alle tilfælde: en mændlig person uden etnisk dansk baggrund med mellemøstligt udseende, ofte kørende en sort VW Golf. Politiet har indledt efterforskning og appellerer til vidner eller andre, der har været i kontakt med tilsvarende situationer, om at melde sig.

Der er også en opfordring til at være ekstremt forsigtig og kun bruge autoriserede taxer eller andre sikre transportmidler under festivalperioden. Hændelserne har skabt uro blandt de besøgende, og mange udtrykker en følelse af usikkerhed, når de rejser til og fra festivalområdet om natten.

Organisatorerne af Skive Festival har tidligere udtalt, at de coopererer med politiet for at øge sikkerheden, men at der er en stor udfordring med at kontrollere den private transport, der finder sted uden om de officielle taxistop.borgere og festivalgæster opfordres til at være opmærksomme og aldrig stige ind i biler med ukendte chauffører, der tilbyder køring til for lav pris eller uden tydelig autorisation. Det er vigtigt at huske, at en pirattaxa ofte ser ud som en helt almindelig bil, og det kan være svært at skelne, før det er for sent.

Afvejningen mellem bekvemmelighed og sikkerhed skal alt favorisere sikkerheden. Politiet understreger, at hvis nogen har været i lignende situationer eller har set den beskrevne bil eller chauffør, skal de straks kontakte politiet, enten via 114 eller direkte på lokalstationen. Enhver detalje kan være afgørende for at få identificeret gerningsmanden og forhindre fremtidige hændelser.

Denne serie af hændelser understreger på ny behovet for increased awareness og opmærksomhed, når man deltager i store arrangementer med mange tilstrømninger, især på tidspunkter, hvor det er mørkt og pilgrimsmængderne er tyngre. Det er en fælles ansvar at sikre, at alle kan nyde festivalen uden at blive udsat for kriminalitet. Således er budskabet fra myndighederne klart: Vær forsigtig, brug kun godkjente taxer, og lad være med at risikere jeres personlige sikkerhed for en billig tur eller en tilfældig bekvemmelighed





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