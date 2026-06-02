Pilotprojekt: Nyt sorgcenter i Næstved tilbyder gratis psykologhjælp til 150 børn og voksne om året

Region Sjælland åbner et specialiseret sorgcenter på Midt- og Vestsjælland Hospital, der skal give gratis psykologisk støtte til børn, unge og voksne i krise. Projektet fokuserer på kort afstand til hjælp, gruppe- og individuelt forløb samt et telefonisk kriseberedskab.

Den nye afdelingsåbning i Næstved markerer et vigtigt skridt mod at gøre specialiseret psykologhjælp mere tilgængelig for mennesker, der er ramt af dyb sorg. Som et pilotprojekt på Midt- og Vestsjælland Hospital vil sorgcentret kunne tilbyde gratis terapi til op til 150 børn, unge og voksne hvert år.

Regionsrådsformand Trine Birk Andersen (S) understregede, at afstanden til støtte kan gøre en forskel på liv og død for personer i krise, og at denne satsning skal vise, hvor vigtigt det er at placere hjælp tæt på dem, der har mest brug for den. Centeret er udstyret med erfarne kliniske psykologer, der er specialiseret i sorgbehandling, og der er lagt vægt på at skabe en tryg, neutral ramme, hvor både enkeltpersoner og familier kan bearbejde deres tab uden at skulle rejse lange afstande.

Sorgen forløber forskelligt for hver enkelt, men fælles for alle er behovet for kompetent støtte i de første svære måneder efter et tab. Centeret vil derfor tilbyde både individuelt forløb og gruppebehandling, herunder kunstterapi, mindestræning og foredrag om håndtering af komplekse følelser. Der vil også blive etableret et telefonisk kriseberedskab, så borgere kan få hurtig vejledning uden for almindelig åbningstid.

Initiativet får økonomisk støtte fra Region Sjælland og en række frivillige organisationer, som har bidraget med både materielle ressourcer og frivillige mentorer, der kan dele deres egne erfaringer med sorg. Formålet er at skabe en helhedsorienteret indsats, hvor både faglig viden og livserfaring går hånd i hånd for at lette vejen tilbage til et meningsfuldt liv. På et bredere plan viser åbningen af sorgcentret, hvordan regionale myndigheder kan reagere på samfundets sundhedsbehov med målrettede, lokalt forankrede løsninger.

Projektet er også et signal til andre regioner om, at investering i mental sundhed kan give mærkbare resultater, både for den enkelte og for samfundet som helhed. Hvis pilotprojektet viser sig at fungere efter hensigten, er der allerede snak om at udvide lignende tilbud til flere byer på Sjælland og i resten af landet. Således kan man sikre, at ingen i sorg skal stå alene, uanset hvor de bor.

Det er et vigtigt skridt i retning af at gøre Danmarks sundhedssektor mere rummelig, empatisk og tilgængelig for alle borgere, der har oplevet tab





