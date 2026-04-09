Pibernes Arv: Jesper Primdahls Hyldest til Faderen og Traditionen

I Skave bor Jesper Primdahl, hvis hjem er udsmykket med en unik samling af piber. Denne reportage følger ham, mens han viser sin samling frem, mindes sin far og deler sin passion for piberne, som er gået i arv gennem generationer. Et rørende indblik i en fars arv og et familiært bånd.

Det er en ganske usædvanlig dekoration på væggene, som Jesper Primdahl har i sit hjem, der ligger ud til hovedvejen i Skave. Fremfor traditionelle malerier er det piber, der pryder hjemmet. Ja, det er rigtigt nok. Mere end 20 piber af forskellig størrelse hænger på bagvæggen i familien Primdahls stue. Vi har bemærket piberne udefra og har inviteret os selv på kaffe og lagkage i forbindelse med programmet 'Nat med Nanna og Nipper'.

Det er ikke blot en tilfældighed, at hele Jesper Primdahls stue er fyldt med piber. De er en arv gennem generationer. Det viser sig, at Jesper Primdahl ejer langt flere piber end dem, der er udstillet på væggen. Ser man sig omkring i stuen, dukker piberne op overalt. I vindueskarmen, på sofabordet og naturligvis på væggene. Han har flere, end han selv kan holde styr på. Passionen har Jesper arvet fra sin far, der havde mange piber fra sin far igen. Nogle af disse piber er helt tilbage fra Jesper Primdahls oldefar. - Det var min far, der startede med, at jeg skulle samle på piber. Jeg har så arvet dem alle sammen, fortæller han. \Et kærligt minde om faderen Jesper Primdahls stemme knækker en smule, da han fortæller, og øjnene bliver blanke. Han mistede sin far i januar og er stadig dybt berørt af dødsfaldet. Men nu hænger piberne der som et minde om hans far. Jesper viser gerne rundt blandt de mange piber. Vi får også lov til at prøve at tænde op i en af dem. - Den her har jeg røget på et par gange, siger Jesper Primdahl og tager en af piberne ned fra væggen. Der er imidlertid ingen pibetobak, så vi må nøjes med at skrabe tobakken fra en cigaret og bruge den. - Det er en helt anden måde at ryge på. Det er helt fantastisk, lyder det fra Jesper Primdahl, mens han tager det sidste sug af piben. Indenfor venter lagkagen. Den skal deles, inden holdet bag Nat med Nanna og Nipper iler videre ud i natten. \Den passion for piberne er ikke kun et minde om faderen. Det er også en forbindelse til fortiden og en måde at værne om familiens historie. Hver pibe er et lille stykke historie, og Jesper er tydeligt stolt af sin samling. Han deler villigt ud af viden om piberne, deres oprindelse og de forskellige typer. Det er en fascinerende rejse ind i en verden af tobak, håndværk og traditioner. Lagkagen, som medbragt, symboliserer venskab og en hyldest til de gode stunder. Det er en smuk afslutning på et besøg, der er præget af både sorg og glæde, minderne om en far og passionen for de mange piber





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

