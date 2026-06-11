Pia Olsen Dyhr's new personal advisor sparks controversy

Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr (SF) has hired a new personal advisor, who left the party in 2020 after allegations of inappropriate behavior and sexual harassment. The advisor, who was previously the chief advisor in SF, is not named in the article. Several individuals have contacted Lotte Kofoed, the SF's advisor on Frederiksberg, expressing their disapproval of the appointment. Lotte Kofoed has publicly expressed her dissatisfaction with the appointment, stating that the new advisor is the same person who sexually harassed her and others in the party. She has also questioned the decision to rehire him, considering the allegations and the subsequent dismissal. The minister has not agreed to an interview but has sent a message stating that the decision was made considering the six-year gap. The advisor's reappointment has sparked controversy and raised concerns about the party's handling of sexual harassment allegations.

Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr (SF) har hyret en personlig rådgiver, der i 2020 forlod hendes parti efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse.

Hendes nye personlige rådgiver, som avisen ikke nævner ved navn, var på daværende tidspunkt chefrådgiver i SF. Flere har kontaktet Lotte Kofoed, der er SF's rådmand på Frederiksberg, og givet udtryk for, at de ikke synes, ansættelsen er okay. Lotte Kofoed fortæller avisen, hvordan hun i 2020 kontaktede partiets ledelse for at fortælle, at hun var blevet seksuelt krænket af chefrådgiveren. Der var også henvendelser fra andre kvinder i partiet, og det fik Pia Olsen Dyhr til at afskedige ham.

På den sociale platform X skriver Lotte Kofoed, at Pia Olsen Dyhr har gjort hendes liv til et helvede de sidste 14 dage. - Du har udsat mig for et psykisk pres, jeg aldrig har oplevet før. Du har ansat den mand, der krænkede mig, og som du fyrede, fordi han krænkede flere i SF, lyder det indledningsvist i opslaget.

Partiformanden har ikke ønsket at stille op til interview med avisen, men i en sms skriver hun, at beslutningen skal ses i lyset af, at der er gået seks år. - Efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance, lyder det. - Jeg ved godt, at ikke alle vil være enige i den vurdering. Det har jeg respekt for.

Men jeg mener, at mennesker både skal stå til ansvar for deres handlinger og have mulighed for en ny chance. Nyansættelsen, som Lotte Kofoed kalder for 'et gigantisk hykleri', har fået hende til at genoverveje sin fremtid i partiet. - Jeg kan ikke på noget niveau forklare, hvor stort et svigt det her føles som. Det er for sindssygt.

For mig er det et psykisk overgreb og en dobbelt krænkelse, siger hun videre. Ifølge Lotte Kofoed fandt den seksuelle krænkelse sted på et landsmøde i marts 2020, hvorefter hendes henvendelse til partiets ledelse fik sat gang i en undersøgelse. Da han blev afskediget et halvt år senere, ønskede SF ikke over for offentligheden at oplyse den nærmere årsag til hans afgang, skriver Politiken





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Pia Olsen Dyhr Personal Advisor Sexual Harassment Reappointment Controversy

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