Pia Olsen Dyhr's decision to hire a personal advisor criticized by SF's advisor

The new economics and interior minister Pia Olsen Dyhr's decision to hire a personal advisor who was previously involved in a case of inappropriate behavior in SF has been criticized by SF's advisor on Frederiksberg, Lotte Kofoed. She has strongly criticized the appointment, stating that she contacted the party leadership in 2020 after being harassed by the man. According to Politiken, the leadership also received complaints from other women in the party, leading to the advisor's dismissal. August Gade, a member of the process with the leadership, emphasizes that the local association supports Lotte Kofoed. Pia Olsen Dyhr has not responded to an interview with Politiken but writes in a message that the decision should be seen in the context of the six-year period. The SF's secretary of state emphasizes the importance of members feeling safe and the advisor working in the ministry and not in the party.

Den nye økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr s beslutning om at ansætte en personlig rådgiver, der tidligere har været involveret i en sag om upassende adfærd i SF, bør genovervejes.

Lotte Kofoed, SFs rådmand på Frederiksberg, har kraftigt kritiseret ansættelsen, efter at hun blev krænket af manden. Ifølge Politiken fik SFs ledelse også henvendelser fra andre kvinder i partiet, og det førte til, at han blev afskediget. August Gade, der er en del af processen med partiledelsen, understreger, at man bakker op om Lotte Kofoed.

Pia Olsen Dyhr har stillet sig ikke til interview med Politiken, men skriver i en sms, at beslutningen skal ses i lyset af, at der er gået seks år. SFs landssekretær understreger, at det er vigtigt, at medlemmerne føler sig trygge, og at rådgiveren skal arbejde i ministeriet og ikke i partiet





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