Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at undskylde, hvad hun har gjort ved at ansætte Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hun har sagt, at hun ville have gjort det anderledes, hvis hun havde vidst mere om sagen.

Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at undskylde, hvad hun har gjort ved at ansætte Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Hun har sagt, at hun ville have gjort det anderledes, hvis hun havde vidst mere om sagen. Thomas Nystrøm stoppede efter kritik af ansættelsen, da han tidligere har været beskyldt for krænkelser af flere kvinder. Lotte Kofoed, en rådmand på Frederiksberg, har kritiseret Pia Olsen Dyhr for at have lukket en krænker tilbage i partiet.

Pia Olsen Dyhr har nu ansat en ny rådgiver, Morten Aastrup Jørgensen, der kommer fra en stilling i SF som chef for partiets politisk økonomiske afdeling. Hun har ikke ønsket at stille op til interview og har kun sagt, at hun ikke ville have gjort det anderledes, hvis hun havde vidst mere om sagen. Pia Olsen Dyhr har også sagt, at hun ikke vil give Lotte Kofoed en undskyldning





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