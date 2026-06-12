Pia Olsen Dyhr forsvarer genansættelse af rådgiver på Folkemødet

SFs formand Pia Olsen Dyhr mødte presse på Folkemødet og forsvarede genansættelsen af sin personlige rådgiver, Thomas Nystrøm, der forlod SF i 2020 efter krænkelsesanklager. Hun argumenterer for, at han har undskyldt og ændret adfærd, og at samfundet bør give en ny chance.

SFs formand, Pia Olsen Dyhr , blev mødt af en stor gruppe journalister på Folkemødet på Bornholm, hvor hun forsvarede sin beslutning om at genansætte sin personlige rådgiver, Thomas Nystrøm.

Rådgiveren forlod SF i 2020 efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Dyhr understregede, at der var gået seks år, og at vedkommende havde undskyldt og ændret adfærd. Hun sagde: Når man har undskyldt og ændret adfærd, må det være sådan i et retssamfund, at man kan vende tilbage og ikke er bandlyst for altid.

Dyhr forklarede, at hun som formand tog sagerne alvorligt, da kvinder fortalte om krænkelser i partiet tilbage i 2020, heriblandt SF-rådmanden på Frederiksberg, Lotte Kofoed. Kofoed har kaldt genansættelsen uforståelig og grænseoverskridende. Dyhr sagde, at hun lytter til alle, der har andre holdninger, men at det ikke ændrer hendes beslutning. Thomas Nystrøm skrev i et Facebook-opslag, at han er dybt ulykkelig over episoderne, der førte til hans fratræden.

Han beskrev sin skam og flovhed over handlingerne, herunder en upassende SMS til en ansat og et klap bagi på en anden til en fest. Dyhr påpegede, at kvinderne dengang blev lyttet til, og at SF handlede med foranstaltninger. Hun mener, at når der er gået seks år, og når man har undskyldt og ændret adfærd, skal man kunne vende tilbage.

Hun sagde også, at SF som parti mener, at folk, der har gjort noget galt, skal have mulighed for at vende tilbage. Dyhr har ikke selv kontaktet de kvinder, der anklagede rådgiveren, fordi hun vurderede sagen ud fra 2020 og nu seks år efter. På Folkemødet blev Dyhr spurgt, om hun fortryder beslutningen efter reaktionen fra Lotte Kofoed. Hun svarede, at hun lytter til alle, men at det ikke ændrer hendes beslutning.

Hun understregede, at rådgiveren ikke er ansat af SF, men af Økonomi- og Indenrigsministeriet under minister Pia Olsen Dyhr. Dyhr sagde, at hun har stor respekt for dem, der stiller sig frem og siger, at det er en træls beslutning, og at det påvirker hende, men at det ikke ændrer hendes beslutning. Hun har været i dialog med Lotte Kofoed efter genansættelsen.

Sagen har vakt debat om retten til at vende tilbage efter krænkelser og om partiers ansvar for at støtte ofre. Dyhr fastholder, at samfundet skal give mulighed for forbedring, men kritikere mener, at genansættelsen sender et forkert signal til ofre for krænkelser





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