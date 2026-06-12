Pia Olsen Dyhr fast i sin omstridte rådgiver, og B.Ts politiske kommentator kritiserer

Pia Olsen Dyhr, formand for SF, holder fast i at genansætte Thomas Nystrøm som rådgiver, selv om der er flere krænkelsessager fra 2020, blandt andet mod SF-politiker Lotte Kofoed. B.Ts politiske kommentator kritiserer hendes beslutning og spørger, om der ikke er andre, der kan løfte opgaven.

Pia Olsen Dyhr holder fast i sin omstridte rådgiver, og det vækker undren hos B.Ts politiske kommentator. Men SF-formand Pia Olsen Dyhr holder fast i, at det var den rigtige beslutning at genansætte Thomas Nystrøm som rådgiver trods flere krænkelsessager fra 2020, blandt andet mod SF-politiker Lotte Kofoed.

"Nu står vi i en anden situation. Han har sagt undskyld og ændret adfærd," sagde hun til den fremmødte presse ved Folkemødet på Bornholm.

"Det er uforståeligt, at hun vælger at starte sin ministerperiode med at ansætte en rådgiver, som hun måtte kunne regne ud ville skabe en masse støj, larm og skygge for hendes politiske budskaber," siger han. "En rådgiver skal stå bag politikeren. Helt optimalt ved ingen, hvem rådgiveren er.

Men nu er det rådgiveren, vi alle taler om," siger han og tilføjer:Klokken 15.30 holder Pia Olsen Dyhr tale på Folkemødet, men det bliver en hård omgang: "Når hun går op på scenen og holder tale, så sidder alle og tænker på den sag, og når hun er færdig kommer alle journalister næppe til at spørge ind alle mulige ting i talen. De kommer til at spørge ind til sagen," siger han.

"Nej, overhovedet ikke. Det er et krævende job, men det er ikke sådan, at der ikke er andre, som kan løfte den opgave. Det svært at få øje på logikken". Pia Olsen Dyhr fastholdt desuden, at Thomas Nystrøm skal have en ny chance, og er ansat unde hende i ministeriet - og ikke selve SF, men ifølge Joachim B. Olsen rejser det et nyt centralt spørgsmål





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