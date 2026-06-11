Pia Olsen Dyhr ansætter tidligere chefrådgiver fyret for seksuel krænkelse

Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr (SF) har ansat en personlig rådgiver, der i 2020 forlod partiet efter anklager om upassende adfærd. Offer Lotte Kofoed kalder det gigantisk hykleri og dobbelt krænkelse.

Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr (SF) har mødt skarp kritik efter det kom frem, at hun har ansat en person som sin personlige rådgiver.

Vedkommende forlod i 2020 SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Den nye rådgiver, som avisen ikke navngiver, var på daværende tidspunkt chefrådgiver i SF og blev fyret efter flere kvinder, heriblandt Lotte Kofoed, stod frem med anklager. Lotte Kofoed fortæller i avisen, at hun i 2020 kontaktede partiets ledelse for at berette, at chefrådgiveren havde krænket hende seksuelt. Der var også henvendelser fra andre kvinder i partiet, hvilket fik Pia Olsen Dyhr til at afskedige ham.

Partiformanden har ikke ønsket at stille op til interview, men i en sms skriver hun: 'Efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Jeg ved godt, at ikke alle vil være enige i den vurdering. Det har jeg respekt for. Men jeg mener, at mennesker både skal stå til ansvar for deres handlinger og have mulighed for en ny chance.

' Nyansættelsen har fået Lotte Kofoed til at genoverveje sin fremtid i partiet. Hun kalder ministerens handling for 'et gigantisk hykleri' og siger: 'Jeg kan ikke på noget niveau forklare, hvor stort et svigt det her føles som. Det er for sindssygt. For mig er det et psykisk overgreb og en dobbelt krænkelse.

' Kofoed er ikke alene om sin vrede; flere nuværende og tidligere partimedlemmer har offentligt givet udtryk for dyb skuffelse over beslutningen. Kritikken går på, at ministeren prioriterer en tidligere medarbejders karriere over hensynet til ofrene og partiets integritet. Pia Olsen Dyhr fastholder sin beslutning og understreger, at der er gået flere år, og at vedkommende har ret til en chance for at genopbygge sit liv.

Men for mange i SF står spørgsmålet stadig: Hvornår er en krænkelse tilgivet, og hvad koster det at give en ny chance? Denne sag rejser principielle spørgsmål om ansvar, tilgivelse og konsekvens. I en tid, hvor #MeToo-bevægelsen har sat fokus på magtmisbrug og seksuel chikane, bliver denne ansættelse et kontroversielt signal. For Lotte Kofoed og andre ofre er det en påmindelse om, at systemet ofte svigter, også når dets ledere burde vide bedre.

Mange spekulerer nu på, om dette er et enkeltstående tilfælde, eller om det afslører en dybere kultur i SF. Pia Olsen Dyhr står over for en voksende mistillid, både internt i partiet og blandt vælgerne. Hendes forklaring om en ny chance virker for nogle som en forhånelse, mens andre mener, at tiden må læge sår. Uanset hvad, har denne sag åbnet en debat, der ikke vil forstumme foreløbig.

Og for de implicerede kvinder er vejen til genopretning lang. Den nye rådgiver er endnu ikke kommenteret sagen offentligt. Det vides ikke, om han har fået nogen form for betingelser for sin ansættelse, eller om han har gennemgået en proces for at gøre bod. Ministeriet har afvist at give yderligere oplysninger, med henvisning til personalehensyn





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Pia Olsen Dyhr SF Seksuel Krænkelse Personlig Rådgiver #Metoo

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